Festival

El Festival Internacional del Circ de Girona escalfa motors batent rècord en la venda d'entrades

El certamen celebra el 70è aniversari del Circ Nacional del Vietnam amb tres companyies convidades

Una de les companyies que participen al Festival Internacional del Circ de Girona assagen un espectacle.

Una de les companyies que participen al Festival Internacional del Circ de Girona assagen un espectacle. / Aleix Freixas

Aleix Freixas

Girona

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona escalfa motors per l'inici de la 14a edició, que serà a partir d'aquest dijous. El director del festival, Genís Matabosch, ha anunciat que enguany ja han venut més de 24.000 entrades i suposa un rècord en la prevenda de localitats abans de l'estrena del festival.

Les 24 companyies que formaran part d'aquest concurs ja assagen els seus espectacles a la carpa que ha instal·lat el festival al camp de Mart de Girona. Enguany el Circ Nacional del Vietnam compleix 70 anys i per celebrar aquesta efemèride els organitzadors han convidat tres companyies a participar en el festival de Girona, un referent a nivell internacional.

