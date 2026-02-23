Festival
Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, rebrà el guardó Fulla Negra del festival Ceba Negra de Figueres
La crònica negra, els misteris i les llegendes centraran la cinquena edició d'aquest esdeveniment que recupera el seu format de tres dies i es farà del 13 al 15 de març a la Sala La Cate
Sebastià d’Arbó, Narcís Bardalet, Francesc Morales i Dani El Rojo són alguns dels convidats que parlaran sobre casos com els de "La Vampira de Barcelona", "Els Orrit, desapareguts a l’hospital de Manresa" o els recollits al llibre Catalunya Misteriosa
Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, serà reconegut amb el guardó Fulla Negra dins el cinquè festival Ceba Negra de Figueres. El reconeixement el rebrà dissabte al matí després d'un cara a cara que mantindrà amb Dani El Rojo, exatracador de bancs durant els anys 80 i 90, un temps en què Catalunya va viure l’auge delinqüencial de la generació quinqui i durant el qual Enrique Gómez va perseguir molts d'aquests crims. Aquest serà un moment intens del festival que, en aquesta edició, recupera el seu format habitual de tres dies, del 13 al 15 de març, i es dedica, principalment, a aprofundir en la crònica negra, els misteris i les llegendes del país. Sebastià d’Arbó, Narcís Bardalet, Francesc Morales i Dani El Rojo seran alguns dels convidats que parlaran sobre casos molt mediàtics com els de La Vampira de Barcelona, Els Orrit, desapareguts a l’hospital de Manresa o els recollits al llibre Catalunya Misteriosa.
El festival, que s’ha presentat aquest matí de dilluns, a l’altell de la plaça Catalunya, amb l'assistència de l’alcalde, Jordi Masquef i la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, així com els organitzadors Jacint Casademont, Xavi Gorro, Franchu Llopis i Pau Juanola, i el mateix Enrique Gómez. L’estrena del Ceba Negra, divendres 13 de març, serà amb un dels plats forts, amb l’assistència de Sebastià d’Arbó, periodista i divulgador que tractarà La veritat sobre La Vampira de Barcelona (Enriqueta Martí), un cas marcat pel sensacionalisme i les ombres socials de la Barcelona de 1912. A continuació, es projectarà la pel·lícula. L'endemà, dissabte 14, serà el torn del podcast La Nit Més Fosca, que tractaran el cas de Xavier Dupont de Ligonnès, El monstre de Nantes, acusat d’assassinar la seva família a Nantes el 2011 i desaparèixer sense deixar rastre. A les 11 del matí, hi haurà un cara a cara entre Dani El Rojo, exatracador de bancs i una de les veus que millor ha narrat el període de la història dels 80 i 90 a Catalunya en l’auge delinqüencial, i Enrique Gómez, exagent del cos de la Guàrdia Civil que va centrar part de la seva carrera professional en perseguir aquests crims. Cacos i Serenos. La Catalunya Quinqui acabarà amb un dels moments més especials del festival, que serà el lliurament de la Fulla Negra a Enrique Gómez. Anteriorment, aquest guardó el van rebre Jordi Grau, Bruno Pérez, Tura Soler i Narcís Bardalet.
El mateix dissabte, al migdia, el programa seguirà amb Assassins en sèrie: Un retrat pop amb Francesc Morales, sobre assassins en sèrie que s’han arribat a convertir en autèntiques icones pop on llibres, pel·lícules o la música els han convertit en personatges atractius i admirats. A les 16 hores, Marc Solanes explicarà Els Orrit, un cas que encara demana respostes. La nit del 4 al 5 de setembre de 1998, Isidre Orrit, de 5 anys, i la seva germana Dolors, de 17, van desaparèixer de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en circumstàncies inexplicables. Més de tres dècades després, el cas continua sense resoldre’s. A les 17 hores, Estela Cebrián i Virgina de la Cruz, que encapçalen un dels programes més populars de la crònica negra, presentaran amb el podcast Las amigas estupendas un programa centrat en els casos de la crònica negra rural espanyola més rural i impactant. I a les 18 hores, Pere Cullell reflexiona sobre com explicar el crim amb rigor, context i responsabilitat, analitzant els límits ètics, la relació amb fonts policials i judicials, i l’impacte social dels relats criminals.
Aquesta segona jornada del festival acabarà al Bar de La Cate, a les set de la tarda, amb una xerrada de Pànic a la Ciutat amb Francesc Morales, Jacint Casademont i Xavi Gorro que explicaran l’origen del Satanic Panic, una por que va recórrer els Estats Units sota la creença que els joves del país eren captats per diverses sectes satàniques amagades en jocs de rol, música metal i altres espais de la cultura popular del moment.
Narcís Bardalet i els crims del santoral catòlic
L'últim dia, diumenge 15, a les 10 del matí, l’escriptor i investigador Jordi Ríos parlarà del llibre Catalunya Misteriosa, sobre llocs carregats d’història insòlita, edificis amb fantasmes i rituals antics amagats en pobles i boscos on convida a descobrir la cara oculta del país, revelant llegendes, fenòmens inexplicables i crims que han marcat la societat. El festival tancarà a les 11 del matí amb un dels habituals del Ceba Negra, el pediatre i metge forense, Narcís Bardalet, que parlarà amb el biòleg i divulgador Josep Maria Dacosta, Daco, sobre els crims del santoral catòlic. Els martiris dels sants poden considerar‑se crims, ja que buscaven infligir dany o mort per forçar a renunciar a la fe cristiana o com a càstig religiós.
