Música
Raquel Lúa presenta el seu tercer disc, 'Peinar Raíces', a Figueres, dins el cicle 66Butaques de La Cate
En aquest concert, que es fa aquest dissabte 21 de febrer a la sala petita, l’acompanya el guitarrista Pau Duran
L’artista catalana Raquel Lúa té previst actuar aquest dissabte 21 de febrer, a les nou del vespre, al cicle 66Butaques, a la Sala La Cate de Figueres. El concert servirà per presentar el seu tercer àlbum, Peinar Raíces, que parla de tornar a les nostres arrels i d’honrar el present amb tot el que ens dona. L’artista no estarà sola dalt de l’escenari sinó que l’acompanyarà el guitarrista Pau Duran amb qui presentarà les seves composicions de folk mediterrani de lletres profundes i poètiques. El treball de Lúa demostra, un cop més, com la delicadesa dels matisos en la veu i en els arranjaments no està renyida amb la senzillesa honesta i profunda. L’àlbum Peinar Raíces desplega nou cançons que són un petit tresor i que ha estat possible gràcies a la producció Darío Barroso i a les col·laboracions de Rita Payés i Juanma Latorre (Vetusta Morla) i Nacho Mur (La M.O.D.A).
Gratuït per als menors de 16
Les entrades per aquest concert, així com per tota la resta que componen el cicle que es fa a la Sala petita de La Cate, ja es poden adquirir al web de l’entitat i tenen un preu que oscil·la entre els 8 i 12 euros. L’entrada, però és gratuïta per a menors de 16 anys, i hi ha un descompte del 50% per a joves de 16 a 25 anys, un incentiu que busca apropar la música a tothom.
