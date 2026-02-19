Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes

L'equip del projecte, produït per l'associació cultural Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà, ha enregistrat aquest dijous un parell d'escenes a la biblioteca Pol Nadal i a la platja del Port de la Vall

Veïnes del Port de la Selva han participat en aquesta escena a la platja.

Veïnes del Port de la Selva han participat en aquesta escena a la platja. / Jaume Simon

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Port de la Selva

Port de la Selva s'ha convertit, aquest dijous, l’escenari d’una nova sessió del rodatge del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, un projecte audiovisual produït per l’associació cultural Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà, que aprofundeix en la importància històrica, cultural i simbòlica d’aquest manuscrit excepcional vinculat al monestir benedictí. El rodatge s’ha desenvolupat en dos espais clau del poble: la biblioteca Pol Nadal i Mallol, on el director del documental, Jaume Simon, ha fet una entrevista a la bibliotecària municipal, Isabel Buscató, qui ha mostrat davant les càmeres el facsímil de la Bíblia de Sant Pere de Rodes que es conserva a l'equipament. També s'ha rodat una escena de ficció històrica a la platja del Port de la Vall. En aquesta s'ha recreat l'ambient del segle XI amb un grup de dones com a protagonistes reparant una xarxa de pesca amb tècniques tradicionals sota la presència d'un monjo benedictí del monestir. L'escena, que vol simbolitzar el vincle entre la comunitat monàstica i els drets de pesca que exercia en aquella època, ha comptat amb la col·laboració de dones voluntàries del municipi i el suport de l’entitat local La Pedra d’Amarra, amb Isidre Corominas en la figuració del monjo de l’Abadia.

Un altre escena rodada a la platja.

Un altre escena rodada a la platja. / Jaume Simon

Els organitzadors expliquen que el rodatge ha estat possible gràcies a la gent del poble i l’Ajuntament del Port de la Selva, així com la implicació d’un equip tècnic format per Miquel Casadevall i Miquel Riba, operadors de càmera. No obliden el treball de vestuari de Mercè Marcó, que ha recreat fidelment la indumentària d’època.

Notícies relacionades i més

El documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, impulsat pels Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà, és una obra que combina rigor històric, recreació cinematogràfica i divulgació patrimonial, amb l’objectiu d’apropar al públic la rellevància d’un dels grans testimonis culturals de la Catalunya medieval.

