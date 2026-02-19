Nits de Circ
Nits de Circ farà parada a Palamós aquest estiu després de passar per Besalú i Roses
La producció circense comptarà amb la companyia Flying Caballero que és l'única en fer tres quàdruples mortals
El festival de Nits de Circ suma una tercera parada en la seva gira per les comarques gironines i aquest estiu es farà a Besalú (Garrotxa), Roses (Alt Empordà) i Palamós (Baix Empordà). Els organitzadors ja han posat a la venda les 16.000 localitats per a les 14 funcions que es faran entre el 12 i el 29 d'agost en les tres localitats gironines. Enguany, el plat fort serà l'espectacle de la companyia americana Flying Caballero, que recentment ha rebut el premi en el prestigiós Festival del Circ de Montecarlo i és l'única del món en oferir tres quàdruples salts mortals. Ells seran part dels 29 artistes que hi participaran procedents de vuit països.
El Nits de Circ manté l'essència original de fer un espectacle de circ a l'aire lliure i sota les estrelles. Des del 2021 va començar a fer-se a Besalú i a la ciutadella de Roses amb la participació d'artistes de diferents disciplines de circ. Ara, s'ha optat per allargar aquesta gira que fa el festival i incorporar-hi el Baix Empordà.
D'aquesta manera, el Nits de Circ arrencarà als jardins de Besalú el 12 d'agost, el 18 es traslladarà a la ciutadella de Roses i a partir del 26 farà parada a la plaça de Josep Sarquella de Palamós, al costat del camp de futbol. En total, enguany es faran 14 funcions repartides entre els tres municipis i ja s'han posat a la venda les 16.000 entrades per veure els espectacles de circ.
De moment, els organitzadors han anunciat algunes de les companyies que hi participaran. Seran 29 artistes de vuit països i es preveu que l'espectacle duri una hora i mitja sense pausa. A més, com ja és habitual en les produccions de Circus Arts Foundation, hi haurà l'acompanyament en directe de la Paris Circus Orchestra.
Nits de Circ aprofita l'aturada que fan els grans circs europeus en les seves gires per contractar les companyies i organitzar un espectacle totalment nou cada estiu. Aquest 2026 hi haurà el mag italià Devid Di Lello que proposarà un espectacle d'il·lusionisme de gran format. Els argentins Argedance Company portaran la seva dansa popular, el malambo, que combina la música de tambors, el ball de talons i unes boles que van lligades als extrems d'una corda i que piquen contra el terra a gran velocitat.
La gran atracció del Nits de Circ de l'estiu serà la companyia americana Flying Caballero. Arriben després de guanyar un premi al Festival del Circ de Montecarlo i portaran un espectacle de trapezis volant. Es tracta de la primera i única companyia al món que fa tres salts quàdruples mortals.
El Duo Soma també oferirà la seva proposta de perxa i el txec Stefan Dvorak acostarà una atracció de corró al festival gironí. A més, el portuguès César Dias farà de pallasso i els americans Los Polémicos combinaran la música amb l'humor.
