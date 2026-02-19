Literatura
Joan Trias narra el seu passat idealista al llibre 'Jerseis amb caputxa'
Professor i consultor en polítiques públiques de Pals presenta aquest text aquest divendres 20 de febrer, a les set de la tarda, a l’Alfolí de la Sal de l’Escala
Joan Trias Badruna (Pals, 1981) és avui consultor en polítiques públiques i professor associat a la Universitat de Girona. Quan era jove va caure-li a les mans el llibre Un dia en la meva vida del pres polític de l’IRA Bobby Sands. Després d’aquella lectura va decidir marxar cap a Belfast. Tot el relat d’allò viscut ho recull ara al llibre Jerseis amb caputxa (Editorial Gavarres) que aquest divendres 20 de febrer, a les set de la tarda, presenta a l’Alfolí de la Sal de l’Escala acompanyat de l’escriptor i historiador local Rafel Bruguera, i del director d’Editorial Gavarres, Àngel Madrià.
Jerseis amb caputxa és un text que reflexa el despertar polític d’una generació, la dels nascuts als anys 80. Un llibre, doncs, que parteix d’allò personal per endinsar-se en allò col·lectiu i que convida a no rendir-nos i a lluitar pel que creiem en societat.
