Música
El grup Guillola explora les dues cares de l’existència al seu segon disc 'La vida moderna'
Aquest treball, que inclou deu temes i que arriba set anys després del de debut, l’han autoproduït i enregistrat a casa del fundador, guitarrista, cantant i compositor, Joan Calvet
Després d’un llarg temps de silenci, el grup figuerenc Guillola, projecte personal del cantant, guitarrista i compositor Joan Calvet, reapareix amb un nou treball discogràfic, La vida moderna. És el segon disc que editen després del de debut, Aurora, i ho han fet, ara, set anys després, autoproduint-lo i enregistrant-lo, en bona part, a casa de Calvet. "Tot i saber que implicava més feina i risc", la decisió els ha permès allunyar-se de "la pressió del temps", sensació que van viure amb el primer, i apostar per "la calma". El resultat és un treball que oscil·la entre l’optimisme i el pessimisme perquè "la vida ja és això", però que no defuig els tocs festius.
Guillola és un grup musical que va néixer l’any 2019 entorn el projecte de cantautor que tenia Joan Calvet i que es va anar fent gran duent les cançons que ell ja tenia cap a un estil més pop-rock. El nom del grup remet indubtablement a un record lligat a la infantesa de Calvet: "Quan era petit estiuejava a Cadaqués i anava molt sovint a la cala Guillola. Aquest és un homenatge a la meva infantesa". Posar aquest nom també evidencia el profund arrelament que té el grup al territori: "Tots som de l’Empordà". La pandèmia va suposar, per a ells, una frenada en el projecte, però Joan Calvet l’ha mantingut viu perquè, admet, no hi ha pogut renunciar: "Molta gent propera m’havia demanat que publiquéssim cançons noves i l’any passat va ser un temps bastant inspirador. Després de set anys no sabíem si tornaríem a fer un altre disc i, per això, aquest és molt especial per a tots".
Del gris al color
La coberta del disc -mig ciutat industrial en gris, mig una cala en calma i a color- és una porta d’entrada a la temàtica que desgranen la desena de temes de La vida moderna. "Al disc hi trobes aquestes dues cares de la vida: una a color i una altra en la foscor", explica Calvet. Temes com Tornar a començar, S’acaba el verd, Cursos online, Aniré a viure al mig del mar, Somiem fins que surti el sol o Ciclista de carretera. "Sempre he estat influït per la música indie-rock i indie-pop i en aquest disc he intentat fer uns ritmes que siguin més o menys festius malgrat que el tema acabi essent bastant pessimista, però és el meu estil i em reflexa tal com soc". Joan Calvet no amaga les seves influències: "Sempre escolto música independent, sobretot britànica, però a Catalunya hi ha molts projectes atractius i grups amb els quals m’identifico com Joan Colomo o Dan Peralbo i El Comboi". Per enregistrar La vida moderna, han defugit trepitjar un estudi de gravació, com van fer amb el primer, i ho han fet a casa de Joan Calvet qui ja tenia certs coneixements d’autoproducció i composició que, "amb el pas dels anys he anat perfeccionant i hem aconseguit una gravació professional i independent". El resultat li plau.
Joan Calvet és assessor financer, una feina a la qual li dedica moltes hores, però Guillola és un projecte molt personal, "un hobby". És conscient que "avui en dia és molt difícil dedicar-s’hi i ho faig purament per amor a l’art, per aportar un granet de sorra a la cultura". Dins aquesta línia, doncs, ja frisen per defensar el nou disc en directe -ho esperen fer a la primavera, tot i no tenir data confirmada ni espai- i, així, ja treballen per a "crear una experiència potent que agradi" al públic.
