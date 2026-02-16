Cultura
Reivindiquen el Cadaqués "d'abantes" amb tallers de cuina i projeccions de films clàssics
Es duen a terme durant la temporada d’hivern i es dirigeixen, principalment, a la gent del poble
Quan es va iniciar el projecte de recuperació de la memòria oral i viva de Cadaqués, l’Ajuntament també en va engegar, en paral·lel, un altre batejat com El Nostre Poble per recordar el Cadaqués "d'abantes". Consisteix en la projecció de documentals antics que havia realitzat Televisió de Cadaqués amb imatges dels anys 90 i que ara s’han recuperat gràcies a la col·laboració d’exintegrants del mitjà, però, sobretot, de Pepe Giró qui va morir recentment, la persona "que ens va ajudar, per sobre de tot, a recuperar tots aquests documentals, poder-los adequar i passar", comenta la regidora de Cultura, Núria Duran. Tot aquest material únic ha passat a formar part del fons local. També es projecten altres enregistraments sobre el poble o les representacions d’una companyia de teatre local, la Cuca Cel·la. Es fa un cop al mes al Teatre Art i Joia durant la temporada d’hivern, de novembre a març, pensant, principalment, que els receptors són els veïns. El passi s’inicia amb una pel·lícula antiga rodada a Cadaqués com La hija del mar (1953) o Los felices sesenta (1963). L’acollida ha superat totes les expectatives, amb el teatre ple fins dalt i obligant a posar més cadires i ampliar sessions.
Un altre projecte de recuperació és A Cadaqués, oli i peix, uns tallers de cuina en els quals la gent gran ensenya a cuinar plats i receptes tradicionals. Per Núria Duran, totes aquestes experiències "uneixen a la gent del poble quan potser no es trobarien en tot l’hivern i junts passen una bona estona junts".
D’altra banda, la gent gran de Cadaqués també participarà en el projecte fotogràfic La Bvellesa del Pirineu de Gemma Pla que honora la gent gran del Pirineu i que, a banda d’una exposició, que es podrà veure el març, també prendrà forma de llibre. A Cadaqués entrevistarà dinou persones de més de 90 anys.
