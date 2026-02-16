Música
Joan Dausà farà parada al festival Sons del Món de Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals'
El cantant actuarà el 8 d'agost a la Ciutadella dins la seva nova gira que arriba després de dos anys sense oferir concerts de gran format
Joan Dausà és el nou artista que ha confirmat la seva participació al festival Sons del Món de Roses 2026. Dausà actuarà el 8 d'agost a la Ciutadella, dins la seva gira de presentació del seu nou disc Immortals, un dels pocs concerts que el cantant oferirà aquest estiu a Catalunya. Immortal és el cinquè treball de la seva carrera i veurà la llum el pròxim 10 d’abril.
La nova gira de Joan Dausà és una de les més esperades del panorama musical català, després de quasi dos anys sense oferir concerts de gran format. La gira comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l’alçada de les grans ocasions, i suposarà un salt endavant a la carrera professional de l’artista. El nou projecte arriba en un dels moments més dolços de la carrera de l’artista. El 2024 va assolir el repte d’omplir en un mateix any el Palau Sant Jordi, i el Palacio Vistalegre de Madrid, una fita que cap altre artista cantant en català havia aconseguit mai.
Aquesta nova confirmació de Sons del Món se suma als concerts ja anunciats de Pablo Alborán, un dels grans artistes del moment, que presentarà el seu nou disc KM0 el 25 de juliol en la seva única actuació de l’estiu a Catalunya; de Sergio Dalma, que també presentarà el seu nou treball Ritorno a via Dalma i de Lax’n’Busto l'1 d'agost en la gira de celebració del seu 40è aniversari. Totes les actuacions anunciades tindran lloc a l'espai emblemàtic de la Ciutadella de Roses. Les entrades ja es poden adquirir al web sonsdelmon.cat.
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
- Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu