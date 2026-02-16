Literatura
El figuerenc Eusebi Ayensa reconegut amb el Premi Nacional de traducció d’obra de literatura grega
El jurat ha distingit a l'hel·lenista empordanès per unanimitat per la traducció actual i moderna que ha fet de l’obra completa del poeta alexandrí Konstandinos Kavafis al català
L'estudiós va iniciar aquesta aventura amb Kavafis l'any 2010 quan aleshores dirigia l'Institut Cervantes a Atenes
L’hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa (1957) està d’enhorabona i, de nou, gràcies al poeta alexandrí Konstandinos Petru Kavafis. La magna traducció al català que va fer de la seva obra poètica completa, que abasta més de nou-centes pàgines en dos volums publicats per Edicions Flâneur, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Traducció d’Obra de Literatura Grega a una llengua estrangera 2025. El jurat, que li ha concedit el guardó per unanimitat ex aequo, ha realçat la seva "qualitat científica i exhaustivitat". La traducció d’Eusebi Ayensa és fruit d’un estudi perllongat en el temps, sistemàtic i aprofundit de l’obra kavafiana. Cal dir, a més, que recentment s’ha publicat a Atenes, en edició en dos volums i sota la seva cura, la poesia completa de Kavafis en grec (Editorial Dioptra), enriquit amb abundant material d’arxiu i uns comentaris molt detallats. Paral·lelament a Eusebi Ayensa, el jurat també ha premiat Khaled Raouf per la traducció a l’àrab de l’obra teatral d’Iàkovos Kambanellis El Pati dels Miracles, publicada per Jusur Publishing.
El jurat del premi destaca a l'acta com Eusebi Ayensa ofereix "una traducció actualitzada i moderna, basada en la immediatesa i que no recorre a artificis lingüístics, atès que el seu propòsit és acostar Kavafis al lector contemporani en llengua catalana. L’estudi minuciós de l’arxiu del poeta determina la manera com tradueix: es tracta d’una versió excel·lent, fidel a l’original, i alhora una interpretació de la seva poesia profundament documentada". A més, el jurat afegeix que "la seva traducció restitueix amb una major llibertat expressiva i plasticitat l’atmosfera poètica de Kavafis, tant en els seus poemes històrics i filosòfics com en els eròtics".
La traducció realitzada per l'hel·lenista figuerenc, assegura el jurat, es "pot qualificar-se amb tota justícia com un treball traductològic i filològic d’una importància extraordinària. Les prop de 900 pàgines que la integren posen de manifest, d’una banda, la profunditat del coneixement d’Ayensa sobre el poeta alexandrí i, de l’altra, la seva llarga i sòlida familiaritat amb la literatura grega moderna, atès que ha publicat estudis sobre la cançó popular i el cicle acrític, i ha traduït, entre d’altres poetes grecs, Ritsos i Seferis".
Eusebi Ayensa, que actualment dirigeix el Centre d'Aprenentatge d’Empúries, dependent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, presideix l'Associació Cultural Hispanohel·lènica des del març del 2016. Aquell mateix any va ser escollit acadèmic corresponent de l'Acadèmia d'Atenes (secció de Lletres i Belles Arts), i, el 13 de maig de 2018, de l’Associació d’Escriptors Grecs.
