Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

Art

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat

Calaixos d’antics escriptoris de l’Ajuntament de Figueres, un crani d’elefant o llicorelles de Cadaqués, entre altres materials orgànics i inorgànics, donen vida als monstres "grutescos" que l'artista va crear al pati central del seu temple surrealista, un conjunt fantàstic inspirat en els jardins renaixentistes i el parc dels monstres de Bomarzo

La parella de monstres que el visitant troba quan accedeix al pati, ara protegida per una malla, i que serà el gran repte dels restauradors.

La parella de monstres que el visitant troba quan accedeix al pati, ara protegida per una malla, i que serà el gran repte dels restauradors. / Eduard Martí

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

La cap de conservació i restauració de la Fundació Gala-Dalí, Irene Civil, parla d’art contemporani quan es refereix als monstres "grutescos" de Salvador Dalí, "un assemblatge de materials orgànics com fustes, fòssils de curculles, cargols, ossos -entre ells un crani d’elefant i una mandíbula- o una orella de mar i inorgànics com les pedres". De fet, el pintor figuerenc deia que ell treballava per acumulació. En aquest conjunt, l’artista va atorgar una vida artística a un munt d’objectes propers que haurien desaparegut com els calaixos d’escriptori de l’antic mobiliari de l’Ajuntament de Figueres, piques velles, branques de plàtans de la Rambla després de les podes o fonts antigues. Fins i tot, la porta central d’accés al pati està emmarcada amb dos fanals originals del metro de París de l’arquitecte Hector Guimard, que reposen sobre cargols fòssils dels Pirineus.

Irene Civil explica que Dalí "sempre tenia les idees clares" tal com ho demostren els esbossos o les fotografies intervingudes exhibides a l’espai dedicat al fotògraf Meli dins del museu. A l’hora de crear els monstres, però, la creativitat i la improvisació van jugar un paper important. La restauradora recorda que l’artista evocava sovint els jardins renaixentistes de Bomarzo, el seu bosc sagrat i el parc dels monstres on l’art es fon amb la natura creant éssers impossibles i terrorífics. El pati central és el Bomarzo particular de Dalí, un espai que "no veus a la primera, no tant per la quantitat com per la complexitat", reconeix Civil.

Notícies relacionades i més

Salvador Dalí i Gala, acompanyat d'Antoni Pitxot, supervisant els treballs de creació dels monstres, l'any 1975.

Salvador Dalí i Gala, acompanyat d'Antoni Pitxot, supervisant els treballs de creació dels monstres, l'any 1975. / Melitó Casals, 'Meli' - Fundació Gala-Salvador Dalí

Anna Cusó, encarregada de la seva restauració, no amaga que aquest és un repte professional complex. Anteriorment, havia restaurat altres elements del Triangle dalinià com els antics escuts de pedra i els elefants de ciment del castell de Púbol o les escultures de ferro i l’escut de la façana del Teatre-Museu. També havia participat en la restauració completa del Palau Güell, exceptuant la pintura, i del Parc Güell, a Barcelona. Aquest conjunt dalinià el defineix com a "únic" i està convençuda que els resultats després la seva restauració seran impressionants: "És un treball entretingut que no es pot fer amb presses". A hores d’ara, mentre completa el primer monstre, observa de reüll la parella, el gran desafiament del conjunt per la diversitat de materials i que obligarà a muntar una bastida de tres pisos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
  3. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  4. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
  5. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  6. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  7. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  8. Jordi Masquef, indignat per l'alerta Ventcat: 'Ja n'hi ha prou que només es governi des de i per a Barcelona

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

Figueres homenatja Pelai Martínez, l'arquitecte més jove d'Espanya a principi del segle XX

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

Els monstres "grutescos" de Salvador Dalí se sotmeten a una restauració integral

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

El turisme de l’oli s’obre pas a l’Empordà amb un tast sensorial a Cadaqués

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat

Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat

El primer parc agrari de l’Alt Empordà comença a fer el seu recorregut

El primer parc agrari de l’Alt Empordà comença a fer el seu recorregut

L’expert en estalvi Iván Terrón: «No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda»

L’expert en estalvi Iván Terrón: «No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda»

L'advertència d'una veterinària: "Deixar un gos passant fred al balcó o terrassa pot comportar multes de fins a 200.000 euros"

L'advertència d'una veterinària: "Deixar un gos passant fred al balcó o terrassa pot comportar multes de fins a 200.000 euros"
Tracking Pixel Contents