Novetat editorial
Roser Rius, expresa del tardofranquisme, visita Figueres per presentar el seu llibre 'Memòria dibuixada'
L'acte, promogut per l'agrupació cultural Atenea, es fa aquest divendres 13 de febrer a dos quarts de vuit del vespre als antics jutjats
La il·lustradora Roser Rius, expresa del tardofranquisme, presenta el seu llibre Memòria dibuixada (L'Avenç), aquest divendres 13 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, a la seu de l'agrupació cultural Atenea, als antics jutjats de Figueres. En aquest llibre, Rius comparteix tot allò que va viure l'any 1974 quan va patir tres dies sencers de tortures a la Dirección General de Seguridad, a Madrid, i va ser reclosa a la presó de Yeserías on passaria catorze mesos fins a l’amnistia del 1977. Amb aquest llibre, que inclou un pròleg d'Ignasi Aragay, recupera aquelles vivències a través de cartes i dibuixos fets a la presó, una experiència que no va minar ni les seves conviccions ni la militància política, tampoc les del seu company, l'empordanès Martí Caussa, també empresonat, en aquest cas, a Carabanchel.
