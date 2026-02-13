Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roser Rius, expresa del tardofranquisme, visita Figueres per presentar el seu llibre 'Memòria dibuixada'

L'acte, promogut per l'agrupació cultural Atenea, es fa aquest divendres 13 de febrer a dos quarts de vuit del vespre als antics jutjats

La il·lustradora Roser Rius.

La il·lustradora Roser Rius. / Josep Ribas

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

La il·lustradora Roser Rius, expresa del tardofranquisme, presenta el seu llibre Memòria dibuixada (L'Avenç), aquest divendres 13 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, a la seu de l'agrupació cultural Atenea, als antics jutjats de Figueres. En aquest llibre, Rius comparteix tot allò que va viure l'any 1974 quan va patir tres dies sencers de tortures a la Dirección General de Seguridad, a Madrid, i va ser reclosa a la presó de Yeserías on passaria catorze mesos fins a l’amnistia del 1977. Amb aquest llibre, que inclou un pròleg d'Ignasi Aragay, recupera aquelles vivències a través de cartes i dibuixos fets a la presó, una experiència que no va minar ni les seves conviccions ni la militància política, tampoc les del seu company, l'empordanès Martí Caussa, també empresonat, en aquest cas, a Carabanchel.

