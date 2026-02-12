Barcelona, protagonista
Isabel Vidal, de vendre entrades a CEO de Focus
La directiva assumeix il·lusionada el seu nou repte a la companyia on ha treballat tota la seva vida, disposada a liderar la seva expansió i els reptes de futur.
Marta Cervera
Isabel Vidal (Barcelona, 1971) assumeix il·lusionada el seu nou repte al capdavant del Grup Focus després de ser nomenada CEO. Porta 30 anys en aquesta empresa. Va començar en la seva època d’estudiant de Dret; per pagar-se els estudis, es va posar a vendre entrades de teatre al Portal de l’Àngel. Com que disfrutava veient espectacles i recomanava bé al públic va vendre més entrades que ningú. La seva eficiència no va passar desapercebuda. Focus va fitxar aquella noia espavilada, que ha anat escalant posicions i assumint més responsabilitat a mesura que creixia la influència de Focus en el món de l’espectacle i en altres sectors, com l’audiovisual. Actualment, el grup està en plena expansió, amb la posada en marxa de Gènesis, una nova sala de teatre per a 500 espectadors i una escola per a 600 alumnes d’arts escèniques, que transformarà la seu de l’empresa, al Poblenou. Costarà 11 milions d’euros i la inauguració es preveu per al 2028.
El grup compta amb 400 treballadors, incloent-hi els artistes que participen en les seves temporades. Ha crescut molt des que Vidal va aterrar a les seves oficines. El 2016 va ser nomenada directora general i, 10 anys després, arriba al cim de l’organigrama. Des de la seva arribada ha lluitat no només per Focus, sinó que també s’ha implicat en el sector. És presidenta d’ADETCA (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya) i vicepresidenta de la patronal espanyola FAETEDA (Federació Estatal d’Associacions d’Empreses de Teatre i Dansa). També forma part del clúster Audiovisual de Catalunya.
Divuit empreses integren aquest grup, amb seus a Barcelona i Madrid, dedicat a la creació, producció i distribució de continguts culturals, que van fundar els membres d’una companyia d’aficionats anomenada Génesis, sorgida al Turó de la Peira: Jordi González, Amparo Martínez, Daniel Martínez de Obregón i Ángel Torrecillas.
Daniel Martínez va deixar de pujar a escena i dirigir la seva companyia per capitanejar una empresa dedicada a la cultura, que utilitzava els guanys obtinguts amb serveis tècnics per programar i produir espectacles. Actualment, Grup Focus gestiona quatre teatres a Barcelona –Comtal, Goya, La Villarroel i el Romea– i un a Madrid, La Latina. "La facturació ronda els 67 milions d’euros, tot i que l’exercici del 2025 no està tancat", assenyala Vidal.
Societat anònima
Vidal coneix bé la filosofia del Grup Focus, amb la seva aposta per "l’excel·lència i el retorn a la societat", així com també la promoció interna dels empleats. Tots els socis són treballadors de l’empresa, que no és una cooperativa, sinó una societat anònima. "El model de gestió es basa a no repartir beneficis, sinó a reinvertir-los en l’empresa. Això ha permès que sigui tan gran i estigui tan capitalitzada". Però l’energia interna és la passió pel teatre, la cultura i el compromís social d’aquest grup, que s’ha convertit en l’empresa privada de capital espanyol de les arts escèniques més important. "Com en el teatre, el treball en equip és fonamental a Focus, així com l’actitud, la dedicació, l’esforç, l’excel·lència, la lleialtat i la passió". Sap que la sort també juga un paper, en la vida i en un sector en què el públic té l’última paraula. "Celebrem molt els èxits i assumim junts els fracassos", ressalta. Compta amb Carlos Teixidor com a director financer i César Martínez com a director de continguts.
El seu nomenament com a CEO reforça la seva imatge de cara a l’exterior. "Ara tota la responsabilitat executiva recau en mi, però em fa molta il·lusió", assenyala davant els reptes d’aquesta nova etapa, en una empresa que es va crear fa 40 anys. "Estem en una fase d’expansió, en què caldrà dissenyar plans estratègics, també en el sector audiovisual".
El seu nomenament li ha fet prendre consciència del camí que ha recorregut. Ara haurà de retre comptes al consell que presideix Daniel Martínez, que seguirà al capdavant d’Àfora-Focus, hub de pensament i dinamitzador cultural.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026