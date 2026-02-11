Música
Un recital de violí i piano obre la temporada de Figueres Clàssica
Jaime Naya i Daniel Blanch enceten la programació oferta pel Casino Menestral i l’associació Joan Manén, aquest divendres a l'auditori dels Caputxins
El violinista Jaime Naya i el pianista Daniel Blanch s’encarregaran d’inaugurar, aquest divendres 13 de febrer, a les vuit del vespre, la segona temporada Figueres Clàssica amb el recital Caprici vs. sonata, a l’auditori Caputxins. Aquest concert s’obre amb el Caprici núm. 13 de Niccolò Paganini i es tanca amb amb Joan Manén, establint un joc de miralls entre tots dos compositors. Entre aquests dos extrems s’intercalaran peces de Jordi Cervelló, Gaspar Cassadó i Marc Migó, un programa ple de contrast, on el virtuosisme extrem i la forma lliure del caprici rivalitzarà amb el diàleg i la interacció instrumental de la sonata.
Aquesta segona temporada, que, com la primera, promouen el Casino Menestral Figueres i l’associació Joan Manén, inclou sis recitals des d’aquest febrer fins al novembre. Després del concert d’estrena, el 17 d’abril, al Cercle Sport, SenArts Quintet presenten Oscil·lacions del neoclassicisme a l’actualitat, des de Hindemith fins a la creació actual contemporània amb l’estrena d’obres d’Albert Guinovart i Marc Migó, compostes expressament per a l’ocasió. El 15 de maig, Laia Masramon oferirà el recital de piano Pampallugues al vent, sobre temes populars catalans, de nou als Caputxins on també actuaran Ismael Arroy, al saxo, i Eduardo Moreno, al piano, amb Ressonàncies del romanticisme, el 30 d’octubre. L’11 de juny, la soprano Montserrat Seró i el pianista Pau Casan interpretaran Sempre he sentit la follia de cantar, al Cercle Sport, escenari on tindrà lloc Quant Florist la Violete de Locus Desperatus, el 20 de novembre.
