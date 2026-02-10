Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodalies FigueresUrgències FigueresArxiu FigueresPla LlopJudici Bombers
instagramlinkedin

Música

Més de mig miler d'estudiants i famílies viuen 'Un matí de cine' a Figueres

Es tracta d'una nova producció col·lectiva impulsada per ConArte Internacional amb els infants i joves del programa Planters que ha tingut com escenari els Catcines

Un públic molt nombrós ha seguit amb atenció la interpretació de diferents peces musicals.

Un públic molt nombrós ha seguit amb atenció la interpretació de diferents peces musicals. / Cedida

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

Més de mig miler d'estudiants de set escoles de Figueres, així com moltes de les seves famílies i públic de cineclub Diòptria, han viscut intensament la iniciativa 'Un matí de cine', aquest dimarts, als Catcinemes de Figueres. Es tracta d'una nova producció col·lectiva impulsada per ConArte Internacional, una iniciativa protagonitzada per centenars d’infants i joves de les seves activitats extraescolars del programa Planters. Un matí de cine tenia per objectiu unir dansa, música en viu i cinema. El projecte té el suport de l’Ajuntament de Figueres.

L’espectacle que s'ha presentat aquest matí ha estat creat col·lectivament sota la direcció artística de Georgina Avilés, Sabina Ayats, Maria Camats, Martí Sánchez, Meritxell Genís i Anna Carné. La proposta artística reflecteix la dedicació setmanal d’infants de 9 a 16 anys que han treballat a les aules un repertori que gira al voltant de les bandes sonores originals d’època i actuals, però també composicions de Katy i David Blackwell. L’objectiu és apropar als joves al llenguatge cinematogràfic des d’una mirada molt més global, conèixer el cinema no només com a espectadors sinó entendre el paper fonamental de la música i les bandes sonores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  2. Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
  5. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  6. Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
  7. Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
  8. Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana vinent

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana vinent

Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet

Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet

Mouliaá rectifica i segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "La meva denúncia no és falsa"

Mouliaá rectifica i segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "La meva denúncia no és falsa"

Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats

Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

El professorat català va a la vaga aquest dimecres pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: "El sistema està completament desbordat"

El professorat català va a la vaga aquest dimecres pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: "El sistema està completament desbordat"

Uns 150 pagesos catalans marxen cap a Madrid per afegir-se a la manifestació en contra del Mercosur i la PAC

Uns 150 pagesos catalans marxen cap a Madrid per afegir-se a la manifestació en contra del Mercosur i la PAC

Les millors imatges del Trail Balcó de l'Empordà 2026, a Palau-saverdera

Les millors imatges del Trail Balcó de l'Empordà 2026, a Palau-saverdera
Tracking Pixel Contents