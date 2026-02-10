Música
Més de mig miler d'estudiants i famílies viuen 'Un matí de cine' a Figueres
Es tracta d'una nova producció col·lectiva impulsada per ConArte Internacional amb els infants i joves del programa Planters que ha tingut com escenari els Catcines
Més de mig miler d'estudiants de set escoles de Figueres, així com moltes de les seves famílies i públic de cineclub Diòptria, han viscut intensament la iniciativa 'Un matí de cine', aquest dimarts, als Catcinemes de Figueres. Es tracta d'una nova producció col·lectiva impulsada per ConArte Internacional, una iniciativa protagonitzada per centenars d’infants i joves de les seves activitats extraescolars del programa Planters. Un matí de cine tenia per objectiu unir dansa, música en viu i cinema. El projecte té el suport de l’Ajuntament de Figueres.
L’espectacle que s'ha presentat aquest matí ha estat creat col·lectivament sota la direcció artística de Georgina Avilés, Sabina Ayats, Maria Camats, Martí Sánchez, Meritxell Genís i Anna Carné. La proposta artística reflecteix la dedicació setmanal d’infants de 9 a 16 anys que han treballat a les aules un repertori que gira al voltant de les bandes sonores originals d’època i actuals, però també composicions de Katy i David Blackwell. L’objectiu és apropar als joves al llenguatge cinematogràfic des d’una mirada molt més global, conèixer el cinema no només com a espectadors sinó entendre el paper fonamental de la música i les bandes sonores.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi