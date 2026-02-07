Albert Serra i la torre Glòries, protagonistes del Llum BCN
El festival s’expandeix més enllà de Sant Martí amb espectacles de llum i dansa per commemorar que la ciutat acull la capitalitat mundial de l’arquitectura aquest any.
Jordi Ribalaygue
El festival Llum BCN torna a il·luminar Barcelona des d’ahir i fins demà. És la 15a edició del certamen de figures lluminoses que, a tall d’escultures i instal·lacions artístiques al carrer i en edificis, ocupa una trentena d’espais al districte de Sant Martí que es poden visitar de franc. El cineasta Albert Serra és un dels noms destacats del cartell. El director de Tardes de soledad projectarà la seva creació Aquesta nit a la façana del Disseny Hub durant aquesta edició.
La cita d’aquest cap de setmana porta per lema Paisatges nocturns i planteja un programa d’altura. No en va, el mirador de la torre Glòries ofereix una promoció especial durant el festival, amb un descompte del 50% en les entrades. També ampliarà horaris perquè el públic es pugui enfilar durant la nit a l’icònic immoble de la ciutat per dominar algunes de les decoracions sembrades al voltant. Precisament, la torre de Jean Nouvel serà protagonista d’una obra del dissenyador Antoni Arola, Laser faces, que reflectirà rostres anònims i una animació sobre la façana de l’edifici bala.
Expansió als districtes
Aquest cop, Llum BCN reuneix 12 creacions d’artistes i 18 més d’ideades per escoles dels graus universitaris de disseny, art i arquitectura de Barcelona. Algunes es planten a l’aire lliure. És el cas de les que s’allotgen al parc del Centre del Poblenou, els carrers Sant Joan de Malta i Castella, l’avinguda Diagonal (entre la rambla del Poblenou i Castella) i el parc de les Glòries, entre altres llocs.
Equipaments culturals i entitats de Sant Martí també volen captar públic amb les seves propostes. Es poden contemplar exposicions i instal·lacions al Disseny Hub, el Teatre Nacional de Catalunya, la façana de la seu d’RBA –als jardins de Ca l’Aranyó–, la Universitat Pompeu Fabra o el museu Can Framis. Els muntatges de llum es poden veure avui entre les set de la tarda i les dotze de la nit, i demà entre les set de la tarda i les onze de la nit.
Com a novetat, el festival s’expandeix pels 10 districtes per commemorar que Barcelona és la capital mundial de l’arquitectura aquest 2026. Amb motiu de la capitalitat, cada districte de la ciutat acollirà un espectacle que combinarà llum i dansa durant el cap de setmana. S’exhibiran en llocs com, per exemple, el Born Centre de Cultura i Memòria, el centre cívic del Fort Pienc, el Canòdrom de Sant Andreu, la Casa de les Altures de la ronda Guinardó i la seu de la Lleialtat Santsenca.
L’inici del Tour al juliol a Barcelona es fa un lloc en el Llum BCN, amb una sèrie d’escenes còmiques itinerants entre el número 175 del carrer dels Almogàvers i la plaça de Dolors Piera. També hi haurà referències a les gales dels premis Gaudí i Goya, que tant l’un com l’altre se celebren a la capital catalana.
L’alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, va inaugurar ahir el certamen. "Barcelona sempre ha buscat la llum i ha mirat de convertir-se en un far", va indicar. "Des de Barcelona volem ser, durant uns dies, la ciutat de la llum". En la presentació, el Llum BCN ha promès "una experiència nocturna de l’arquitectura diferent i màgica". El 2025, va atraure 300.000 visitants.
