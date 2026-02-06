Novetat editorial
Elvira Prado-Fabregat fa una lectura ecocrítica de la novel·la 'Solitud' de Caterina Albert
La filòloga presenta el seu assaig Natura fosca amb el poeta Enric Casasses aquest dissabte 7 de febrer, a les set de la tarda, a la llibreria Vitel·la de l’Escala
L’obra de Caterina Albert ha estat estudiada des de múltiples perspectives. La filòloga Elvira Prado-Fabregat s’hi ha aproximat ara des d’una mirada ecocrítica donant com a resultat l’assaig Natura fosca (Editorial Barcino). L’ecocrítica és la disciplina que estudia la construcció cultural de la natura des d’una perspectiva ecologista i en diàleg tant amb el camp científic com amb el coneixement tradicional. Natura fosca es presenta aquest dissabte 7 de febrer, a les set de la tarda, a la llibreria Vitel·la de l’Escala i l’autora estarà acompanyada del poeta Enric Casasses.
