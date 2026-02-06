Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Elvira Prado-Fabregat fa una lectura ecocrítica de la novel·la 'Solitud' de Caterina Albert

La filòloga presenta el seu assaig Natura fosca amb el poeta Enric Casasses aquest dissabte 7 de febrer, a les set de la tarda, a la llibreria Vitel·la de l’Escala

La filòloga Elvira Prado-Fabregat.

La filòloga Elvira Prado-Fabregat. / Empordà

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

L'Escala

L’obra de Caterina Albert ha estat estudiada des de múltiples perspectives. La filòloga Elvira Prado-Fabregat s’hi ha aproximat ara des d’una mirada ecocrítica donant com a resultat l’assaig Natura fosca (Editorial Barcino). L’ecocrítica és la disciplina que estudia la construcció cultural de la natura des d’una perspectiva ecologista i en diàleg tant amb el camp científic com amb el coneixement tradicional. Natura fosca es presenta aquest dissabte 7 de febrer, a les set de la tarda, a la llibreria Vitel·la de l’Escala i l’autora estarà acompanyada del poeta Enric Casasses.

Com queda la situació de Puigdemont després de la sentència del TJUE sobre la immunitat? Quins procediments continuen pendents?

Elvira Prado-Fabregat fa una lectura ecocrítica de la novel·la 'Solitud' de Caterina Albert

El retorn del llop a l'Alt Empordà: "Cal que els ramaders entenguin el seu comportament i aprofitin els ajuts"

La meitat dels catalans no arriben a final de mes: un de cada tres no podria costejar despeses imprevistes de 900 euros

Així afectarà la pujada de les cotitzacions el 2026 al teu salari i a la quota d’autònoms

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 i vigilarà la velocitat des de la Jonquera fins a Ulldecona

L'AEMET encén les alarmes per la borrasca Leonardo: "Són probables els esllavissaments de terra"

Vilamalla obre la temporada de Carnavals amb una rua i dos concursos de disfresses
