Quan Fages de Climent va predir el 'boom' turístic: 70 anys de "Vila-sacra, capital del món"
La conferència està editada per Llibres del Segle, amb pròleg de Vicenç Pagès Jordà
Aquest 4 de febrer de 2026, fa exactament 70 anys que Carles Fages de Climent va impartir la conferència "Vila-sacra, capital del món", un divertiment sobre la premonició del boom turístic. Està editada per Llibres del Segle, amb pròleg de Vicenç Pagès Jordà:
"En una paraula, vàrem perdre una batalla (Muret) i la Divina Providència ens vol compensar amb una victòria incruenta i ens trobem al caire del triomf d’una altra brega en curs que ja s’ha decidit a favor nostre. Acabem de guanyar, gairebé sense adonar-nos-en, la gran batalla del turisme.
(...) Senyors, he dit".
Casino Menestral, 4 de febrer de 1956
