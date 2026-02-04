Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Efemèride

Quan Fages de Climent va predir el 'boom' turístic: 70 anys de "Vila-sacra, capital del món"

La conferència està editada per Llibres del Segle, amb pròleg de Vicenç Pagès Jordà

EL 4 de febrer fa 70 anys que Fages de Climent va impartir la conferència &quot;Vila-sacra, capital del món&quot;.

EL 4 de febrer fa 70 anys que Fages de Climent va impartir la conferència "Vila-sacra, capital del món". / Josep Maria Dacosta

Josep Maria Dacosta

Josep Maria Dacosta

Vila-sacra

Aquest 4 de febrer de 2026, fa exactament 70 anys que Carles Fages de Climent va impartir la conferència "Vila-sacra, capital del món", un divertiment sobre la premonició del boom turístic. Està editada per Llibres del Segle, amb pròleg de Vicenç Pagès Jordà:

"En una paraula, vàrem perdre una batalla (Muret) i la Divina Providència ens vol compensar amb una victòria incruenta i ens trobem al caire del triomf d’una altra brega en curs que ja s’ha decidit a favor nostre. Acabem de guanyar, gairebé sense adonar-nos-en, la gran batalla del turisme.

(...) Senyors, he dit".

Casino Menestral, 4 de febrer de 1956

