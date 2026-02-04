Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Myke Towers actuarà per primera vegada a l'Empordà en el festival Mediterranea de Roses

El cartell inclou més de 50 artistes, entre els quals JC Reyes, Winson o Basswell

Imatge d'arxiu de Myke Towers en una actuació al Palau Sant Jordi.

Imatge d'arxiu de Myke Towers en una actuació al Palau Sant Jordi. / Arxiu

ACN

Roses

El cantant porto-riqueny Myke Towers serà el cap de cartell de la desena edició del festival Mediterranea de Roses, que se celebrarà l'1 d'agost. L'artista americà actuarà per primera vegada a la Costa Brava, i encapçalarà un programa que posa sobre la taula una proposta musical diversa i de gran format, amb quatre escenaris que combinaran artistes internacionals de música urbana i reggaeton amb els gèneres més populars de la música electrònica. A més de Myke Towers, el festival ja ha anunciat altres noms internacionals destacats com JC Reyes, Winson o Basswell, entre més artistes que s'anunciaran pròximament. En total, el festival programarà més de 50 artistes.

Segons els càlculs dels organitzadors, el festival empordanès espera reunir prop de 20.000 assistents, coincidint amb un dels moments de màxima afluència turística de l'any.

