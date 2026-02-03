Cultura
El Museu del Joguet de Catalunya aprofundirà en els anys d'infantesa de Pere Portabella a Figueres
El Museu de l'Empordà també prepara un cicle de conferències entorn el cineasta i els Amics del Castell de Sant Ferran unes projeccions de la seva obra a l'agost
Totes aquestes propostes formen part del programa Acció Portabella que arrenca ara i s'allarga fins a l'any vinent
En aquest Acció Portabella, Figueres no podia no ser-hi. La participació es farà "a la manera com ell desitja, celebrant Portabella, tal com ha expressat el coordinador, escriptor i productor Jordi Balló, també de Figueres", admet la regidora de Cultura i historiadora de l’art, Mariona Seguranyes qui és del parer que "és més necessari que mai recórrer la seva producció, ben vigent, sempre lligada a la defensa dels drets democràtics, i a l’avantguarda catalana, Joan Brossa, Joan Miró, i Antoni Tàpies, entre d’altres, els artistes amb qui s’ha relacionat i ha col·laborat en part dels seus projectes". Mariona Seguranyes afegeix que "cal que transmetem a la generació jove el llegat de la seva obra i la reivindiquem".
Un llegat que arrela en la mateixa infantesa de Pere Portabella, viscuda a Figueres. És aquest temps el que explorarà el Museu del Joguet de Catalunya a través d’una exposició que inaugurarà el desembre i s’allargarà fins al març del 2027. El director, Pep Canaleta, explica que la mostra abordarà els primers anys del cineasta "quan aquest anava a fer el cafè amb els seus pares a can Cusí, s’escapava pel jardí i entrava a la sala Edison a mirar des d’una finestra". Se centren en aquest període tenint present la perspectiva que "amb allò que jugues o com jugues et condiciona". Aquesta exposició es justifica, d’entrada, per la relació personal que tenia el fundador del museu, Josep Maria Joan, amb Portabella qui havia visitat sovint l’espai i a qui se li havien fet diverses mostres. També, afirma Canaleta, perquè "és un figuerenc". Aquesta exposició ara comença a prendre forma i, aprofitant l’ampliació del museu, el desig és que s’amari d’un cert esperit "esbojarrat" que lligui amb aquells inicis i la transgressió que va conrear Portabella. Per materialitzar la mostra, que vol oferir "una visió diferent", el museu utilitzarà peces del seu fons, però també d’altres que arribaran cedides. Ara, explica el director, estan en el procés "d’estirar fils".
Per la seva part, el Museu de l’Empordà també ha confirmat la seva participació a Acció Portabella amb un cicle de conferències sobre la figura del cineasta figuerenc, tal com ha confirmat el director Eduard Bech, un cicle que es desenvoluparà al llarg de l’últim trimestre d’aquest any. Cal recordar que l’any 2022, aquest mateix museu ja li va dedicar a Portabella una exposició molt important, comissariada per Javi Palomo i amb disseny del mateix Pep Canaleta. La mostra va permetre admirar part de la col·lecció d’art, amb peces de Picasso, Tàpies, Chillida, Barceló, Joan Ponç o Max Ernst, entre molts altres, obres que durant dècades havien decorat les parets del seu despatx. Aquella inauguració va suposar el retorn de Portabella a la ciutat. El cineasta, a més, va aprofitar per confessar aquell dia que "arribar per mi a Figueres és una fita important" i, sobretot, haver-se pogut retrobar amb l’escenari cordial que l’havia vist néixer, a la Rambla.
Projecció al castell
Finalment, els Amics del Castell de Sant Ferran, en col·laboració amb cineclub Diòptria, han decidit dedicar a mitjan del mes d’agost, i dins el cicle de projeccions nocturnes iniciat l’estiu passat, un vespre a Pere Portabella que inclourà música i la projecció del film El silenci abans de Bach que, parcialment, va ser rodat en aquest escenari.
