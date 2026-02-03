Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dediquen una exposició a les cúpules geodèsiques, el brillant enginy de l'arquitecte Emilio Pérez Piñero

La mostra, comissariada pel professor i enginyer Fede Luque, es pot veure a La Cate de Figueres tot aquest mes de febrer

Fede Luque, responsable de l'exposició, durant la inauguració divendres passat a Figueres.

Fede Luque, responsable de l'exposició, durant la inauguració divendres passat a Figueres. / Josep Maria Dacosta

Josep Maria Dacosta

Josep Maria Dacosta

Figueres

El Patronat de La Cate, a Figueres, exhibeix, des de divendres passat i durant tot el febrer, La cúpula òrfena, una mostra d’homenatge a l’arquitecte Emilio Pérez Piñero, autor i constructor de la cúpula geodèsica del Teatre-Museu Dalí, comissariada pel professor i enginyer Fede Luque. La inauguració, que va ser molt concorreguda, va incloure una conferència i una visita guiada a l’exposició que exhibeix la recreació, a escala, de la creu desplegable que havia d’haver-se instal·lat a l’entrada de l’escenari del Teatre-Museu. També inclou materials diversos que resulten imprescindibles per conèixer la història de la cúpula del Tetre-Museu Dalí i gaudir de la geometria i la seva mate-màgia.

El nombrós públic assistent es va col·locar bigotis dalinians que Fede Luque va repartir.

El nombrós públic assistent es va col·locar bigotis dalinians que Fede Luque va repartir. / Josep Maria Dacosta

La conferència inaugural, intitulada Emilio Pérez Piñero, arquitectura móvil de vanguardia, va anar a càrrec de la doctora M. Carmen Pérez Almagro qui va explicar les innovacions tècniques d’aquest arquitecte en el context de l’arquitectura mundial, avenços que van interessar, entre altres, a la Nasa, la Navy i Dalí, per al qual va dissenyar la cúpula del museu.

A continuació, Fede Luque va agrair l’assistència del públic i ho va fer de forma impactant, en col·locar-se una careta amb la fotografia de Pérez Piñero i, fent-se passar per ell, va donar les gràcies. Luque, com a enginyer apassionat, va obsequiar el públic amb bigotis dalinians que havia fet en impressió 3-D a partir de blat de moro, una performance que, ben segur, el mateix Dalí hauria aplaudit.

