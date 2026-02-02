Música
El grup empordanès La Ludwig Band publica la cançó 'Avui hem quedat a les quatre', produïda per Pau Vallvé
Els d'Espolla publicaran pròximament el seu nou disc
La Ludwig Band ha publicat la cançó Avui hem quedat a les quatre, produïda per Pau Vallvé, a les portes de la sortida del seu nou disc. Es tracta d’una balada nostàlgica que va in crescendo. Vallvé va anunciar la sortida del tema a través de les xarxes en to de broma: en un primer moment, criticava La Ludwig Band per, suposadament, plagiar una cançó seva i utilitzar-lo a ell com a productor. El vídeo acaba amb el compositor i tot el grup, liderat per Quim Carandell, anunciant oficialment la publicació del tema. "Ens ho hem passat tan bé que els he convidat a venir al Sant Jordi Club (25 d’abril), que és el concert de final de gira i l’únic que farem aquest any", ha dit Vallvé. "Alguna cosa farem", afegeix Carandell.
La Ludwig Band publicarà pròximament un nou disc i els seus singles més recents són Xavier, el tècnic de so, Que bonic!On t’has ficat aquesta nit? i Ha plogut des de llavors.
