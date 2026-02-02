Cinema
El dramaturg Iván Morales visita Figueres per presentar el seu primer i premiat llargmetratge, 'Esmorza amb mi'
El cineasta participa dins el cicle de cinema d'autor en versió original que organitza cineclub Diòptria i l'Escola Oficial d'Idiomes
La projecció es fa aquest dimarts 3 de febrer als Catcinemes i l'accés és lliure fins a esgotar l'aforament
El dramaturg Iván Morales (Barcelona, 1979) visita Figueres, aquest dimarts 3 de febrer a dos quarts de nou del vespre, per presentar el seu primer llargmetratge Esmorza amb mi, adaptació cinematogràfica d'una obra teatral de la qual l'any 2018 va ser autor, director i productor. Es dona la circumstància que aquell muntatge teatral es va poder veure al Teatre Municipal El Jardí de Figueres. Aleshores, en una entrevista que se li va fer per a l'ocasió, Morales va descriure l'obra com "una dissecció feta amb molt d'amor i també amb una mica de mala bava, de nosaltres mateixos i de les nostres maneres de viure les relacions, una dissecció d'emocions i sentiments". La projecció del film, que es fa aquest dimarts als Catcinemes i que és d'accés lliure i fins a esgotar aforament, s'inclou dins el cicle de cinema d'autor en versió original que organitza anualment cineclub Diòptria i l'Escola Oficial d'Idiomes.
Esmorza amb mi no és la primera incursió d'Iván Morales dins el món del cinema. Fa dos anys ja va estrenar Sushia Filmin i 3Cat, un curtmetratge que va recollir diversos guardons com el Premi Òmnium a Millor Curtmetratge Català de l’any. Esmorza amb mi és el seu primer llarg i ja ha aconseguit un munt de reconeixements, entre els quals destaquen quatre Biznagas de Plata a la secció Zonazine del Festival de Málaga 2025. També compta amb cinc nominacions als XVIII premis Gaudí, entre elles a millor pel·lícula i millor nou director. Com a curiositat, del repartiment original d'aquella versió teatral només repeteix l'actriu Anna Alarcón. L'acompanyen Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massagué i Oriol Pla, qui recentment ha guanyat un Emmy internacional per la seva interpretació a Yo, adicto.
- Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
- La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
- Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
- Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
- El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
- Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
- Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
- Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà