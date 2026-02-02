Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Talls de llum al CulubretMal estat avinguda PerpinyàAccident Pont de MolinsAlgues RosesPromotores privades Parc de les Aigües
instagramlinkedin

Cinema

El dramaturg Iván Morales visita Figueres per presentar el seu primer i premiat llargmetratge, 'Esmorza amb mi'

El cineasta participa dins el cicle de cinema d'autor en versió original que organitza cineclub Diòptria i l'Escola Oficial d'Idiomes

La projecció es fa aquest dimarts 3 de febrer als Catcinemes i l'accés és lliure fins a esgotar l'aforament

Iván Morales amb el repartiment d'actors del seu primer film, 'Esmorza amb mi'.

Iván Morales amb el repartiment d'actors del seu primer film, 'Esmorza amb mi'. / @ivan.morales.montoya

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

El dramaturg Iván Morales (Barcelona, 1979) visita Figueres, aquest dimarts 3 de febrer a dos quarts de nou del vespre, per presentar el seu primer llargmetratge Esmorza amb mi, adaptació cinematogràfica d'una obra teatral de la qual l'any 2018 va ser autor, director i productor. Es dona la circumstància que aquell muntatge teatral es va poder veure al Teatre Municipal El Jardí de Figueres. Aleshores, en una entrevista que se li va fer per a l'ocasió, Morales va descriure l'obra com "una dissecció feta amb molt d'amor i també amb una mica de mala bava, de nosaltres mateixos i de les nostres maneres de viure les relacions, una dissecció d'emocions i sentiments". La projecció del film, que es fa aquest dimarts als Catcinemes i que és d'accés lliure i fins a esgotar aforament, s'inclou dins el cicle de cinema d'autor en versió original que organitza anualment cineclub Diòptria i l'Escola Oficial d'Idiomes.

Esmorza amb mi no és la primera incursió d'Iván Morales dins el món del cinema. Fa dos anys ja va estrenar Sushia Filmin i 3Cat, un curtmetratge que va recollir diversos guardons com el Premi Òmnium a Millor Curtmetratge Català de l’any. Esmorza amb mi és el seu primer llarg i ja ha aconseguit un munt de reconeixements, entre els quals destaquen quatre Biznagas de Plata a la secció Zonazine del Festival de Málaga 2025. També compta amb cinc nominacions als XVIII premis Gaudí, entre elles a millor pel·lícula i millor nou director. Com a curiositat, del repartiment original d'aquella versió teatral només repeteix l'actriu Anna Alarcón. L'acompanyen Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massagué i Oriol Pla, qui recentment ha guanyat un Emmy internacional per la seva interpretació a Yo, adicto.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  2. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  3. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  4. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  5. El llegat gastronòmic i humà del restaurant Viarnés, vint-i-cinc anys després del comiat
  6. Les promotores privades d'habitatge posen el peu al Parc de les Aigües de Figueres
  7. Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers 'amb motiu de les limitacions temporals de velocitat
  8. Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà

Adif demana suspendre el trànsit nocturn d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per manteniment i Renfe suprimeix tres AVE

Adif demana suspendre el trànsit nocturn d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona per manteniment i Renfe suprimeix tres AVE

Hisenda investiga un possible ciberatac que comprometria dades en el seu poder

Hisenda investiga un possible ciberatac que comprometria dades en el seu poder

El dramaturg Iván Morales visita Figueres per presentar el seu primer i premiat llargmetratge, 'Esmorza amb mi'

El dramaturg Iván Morales visita Figueres per presentar el seu primer i premiat llargmetratge, 'Esmorza amb mi'

"Els talls de llum al Culubret de Figueres ens obliguen a pujar en cadira de rodes fins a casa la nostra mare amb Alzheimer"

"Els talls de llum al Culubret de Figueres ens obliguen a pujar en cadira de rodes fins a casa la nostra mare amb Alzheimer"

Saltar al buit per "celebrar la vida" i perdre quatre amics en això: 'La fiera' relata la dissort de la colla de paracaigudistes d'Álvaro Bultó

Saltar al buit per "celebrar la vida" i perdre quatre amics en això: 'La fiera' relata la dissort de la colla de paracaigudistes d'Álvaro Bultó

En la mort de Josep Caixàs, exalcade de Lladó

En la mort de Josep Caixàs, exalcade de Lladó

ERC insisteix en la dimissió de Paneque pel caos a Rodalies i crida a manifestar-se dissabte per "accelerar el traspàs"

ERC insisteix en la dimissió de Paneque pel caos a Rodalies i crida a manifestar-se dissabte per "accelerar el traspàs"

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya

Òscar Playà, confirmat com a nou director general de Rodalies de Catalunya
Tracking Pixel Contents