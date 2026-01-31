Entrevista | Andrea Jiménez Directora teatral, dramaturga i actriu
"Apropar-me a Shakespeare de tu a tu, sense reserves, ha estat una conquesta"
L'obra, que es representa aquest diumenge al Teatre El Jardí de Figueres, trenca les formes convidant, a cada nova funció, un actor diferent per interpretar el rei Lear
Llicenciada en Dret i postgraduada en Arts Escèniques, Andrea Jiménez (Madrid, 1987), cofundadora de Teatro en Vilo i premiada amb El Ojo Crítico de Teatro el 2019, utilitza les arts escèniques per investigar la frontera entre ficció i realitat, veritat i mentida. Aquest diumenge 2 de febrer visita el Teatre de Figueres amb Casting Lear, una obra que ha dirigit, dramatitzat i que també interpreta al costat de Pablo Gallego i un actor convidat, sempre diferent a cada nova funció. Amb Casting Lear, la creadora dialoga amb el text de Shakespeare transformant l'obra en la materialització d’una conversa impossible amb el seu pare.
Casting Lear és una obra molt especial dins la seva trajectòria.
Sembla que sí. A banda de com d’important ha estat a escala personal i també artística, l’obra ha tingut un reconeixement que ha fet que el meu treball, que realitzo des de fa anys, sigui més visible. També crec que té a veure amb compartir-ho amb tota aquesta generació d’actors més grans de 55 anys amb la qual abans no tenia cap relació, ni ells em coneixien, i, de sobte, ha estat connectar dos mons.
Arriba després de la dissolució de la companyia Teatro en Vilo que havia creat amb Noemí Rodríguez.
Teatro en Vilo era el meu somni de vida i tancar-lo va ser molt dur. Aquest és el primer espectacle que faig en solitari. Ja havia dirigit altres coses, però un projecte d’autoria i producció pròpia és el primer. Projecte que s’inicia amb molta por i que després surt bé i fa eclosió, és com una doble alegria.
Parla de la por. Aquest és un dels seus motors creatius?
M’estic traient aquesta espècie d’obsessió per anar al que més m’aterreix, però és veritat que ha estat sempre aquesta intuïció que rere la por s’amaga un gran desig. S’ha de valorar que la por no sigui una temeritat. En el cas de Casting Lear vaig dubtar si ho era tant perquè era un repte per mi parlar de la meva història com pel fet de proposar-m’ho fer amb un actor diferent cada nit, que era una cosa que, òbviament, quan ho vaig decidir, no tenia ni idea de com es feia. Aquest risc, al final, ha resultat més un vertigen fèrtil que en un perill.
Com descriuria Casting Lear?
Explicant-ho de manera senzilla diria que és una versió d’El Rei Lear amb la qual explico la història de la relació amb el meu pare que és estranyament semblant a la relació entre Lear i Cordèlia, la història d’un pare que repudia la seva filla perquè no és capaç d’expressar-li el seu amor com ell desitja. Tota l’obra, o almenys en la meva mirada, és la pregunta: què fa Cordèlia després d’aquest mal i com decideix retornar després d’un temps per salvar i perdonar al seu pare? Aquí es creuen els temes de l’amor paternofilial i del perdó, en aquest cas amb la particularitat que cada dia un actor diferent fa de rei Lear, és la materialització del desig d’una conversa impossible amb el meu pare, però que potser sí que és possible amb tots aquests altres homes.
Quina sort tenir l'oportunitat de fer una cosa així.
Ha estat complex. Durant les primeres funcions se’m feia dur i em tremolava l’ànima a vegades massa. Ara ja estic en un lloc més sòlid, d’estar en una relació molt saludable amb l’obra, per fi, em puc permetre dir quina sort tinc, quina meravella m’he inventat que em permet aquesta trobada única. També veure actuar tan de prop a actors que són magistrals, l’entrega d’una persona saltant amb mi a aquest vertigen. És molt emocionant.
L’actor convidat accepta fer de rei Lear perquè vol provar alguna cosa diferent?
Crec que al final és una experiència nova i la majoria estan en el teatre per amor al teatre i qualsevol cosa que permeti aprofundir en aquesta relació i donar ales a aquesta curiositat resulta invitador. Ara, almenys, ja tenen la certesa que l’experiència és plaent. Els primers van ser veritablement valents perquè no sabien a què s’abocaven ni qui era jo ni de què anava l’obra i, així i tot, van acceptar el repte. Va ser molt bell, és el primer gest de fe i confiança.
Quant hi ha d’improvisació?
Ells arriben dues hores i mitja abans de la funció per practicar amb l’auricular des d’on reben el text en directe, text que llegeix l’apuntador Pablo Gallego. S’assaja una mica aquest joc, però la resta és sorpresa. Tot i que l’obra implica un nivell d’improvisació no és una improvisació a l’ús, en el sentit que no han d’inventar text, sinó que és un exercici actoral d’interpretació en directe del text d’El rei Lear. Després hi ha una part que té més a veure amb una conversa que amb una improvisació. És la trobada amb la persona, no tant amb l’actor, és més un estar junts en un present compartit.
"A cada funció, l'actor que fa de rei Lear e permet aquest viatge a la seva fragilitat"
A l’obra hi ha un diàleg entre el seu text i el de Shakespeare. Què li provoca tot això?
Quan vaig llegir, per primer cop, El rei Lear fa molts anys em va impressionar que un text del segle XVII pogués contenir coses tan reconeixibles per mi, de la meva història i del meu pare. Profunditzar-hi ha estat també fer-ho en la meva història i descobrir encara més coincidències i reflexions molt més profundes del que m’esperava. Bé, dir, el meu pare és un rei Lear, però com es relaciona el rei Lear amb l’amor, el poder, la idea de control i tot el viatge que proposa l’obra, que és d’aquest ésser, en un principi, aterridor i amb molta autoritat i fer el seu descens als inferns, d’alguna manera, i veure la seva nuesa, veure l’home rere el rei i el monstre, aquest exercici és el que jo he fet amb el meu pare i el que faig amb cada un dels actors i el que ells fan amb ells mateixos, permetre’s aquest viatge a la seva fragilitat.
Quant de Cordèlia hi ha en vostè?
Tot. Amb l’obra, però aprofito per rebel·lar-me ja no amb Cordèlia sinó com se l’ha representat, aquesta idea de bondat absoluta, quasi cristiana, com la bona filla que, malgrat els cops, sempre retorna. L’obra reflexiona si és l’única manera de tornar o estar. És clar que és bonic perdonar, però no passant per sobre d’una mateixa.
El projecte l’ha codirigit amb Úrsula Martínez. Com ha estat?
Ha estat una experiència molt bella. Sabia que jo estaria a escena i que necessitaria ajuda. Vaig trucar a Úrsula Martínez que és una artista i directora a la qual admiro molt i que és també experta en acompanyar processos de treballs personals i d’autoficció. Realment ha tingut un rol molt important ajudant-me a trobar el meu llenguatge, donant-me la força i la seguretat en creure en el projecte que era molt forassenyat, a priori. I com ella està connectada amb el món de la performance i familiaritzada amb jocs teatrals que van més enllà del que és habitual, ha estat una relació molt fructífera.
També ha comptat amb la col·laboració d'Olga Iglesias en la dramaturgia.
Ha estat més en la línia de l'assessorament de l'acompanyament dramatúrgic.
Li ha sorprès els reconeixements que ha tingut l'obra: dos premis Max i el del Público 2024 Fiot Carballo.
El del públic em sembla molt bonic, però és que no em fa falta el premi perquè la relació amb el públic durant l'obra és tan potent. Diria que, de tots els espectacles que he fet, és la relació més forta que he tingut amb un públic a través d'un espectacle.
"'Casting Lear' és la materialització del desig d’una conversa impossible amb el meu pare, però que potser sí que és possible amb tots aquests altres homes"
I ha de ser amb un dels grans del teatre, textos que encara ens diuen tant.
Jo he estat molt rebel amb això, però és que aquest text no parla només a un públic contemporani, que se l’ha de garbellar. Per mi, entre cometes, és més utilitzar el text per engrandir una mirada pròpia que per muntar un text, portar la contemporaneïtat. Com posar l’estructura, la intel·ligència i tot el geni de Shakespeare al servei d’una necessitat contemporània que, en aquest cas, és entendre la meva història i aquesta relació i mirar-lo no com un tòtem, des de la lloança museística, sinó com una altra cosa amb la qual dialogues i permetre’t aquest diàleg sense la reserva que poden generar els clàssics perquè et poden, fins i tot, bloquejar perquè hi ha molt de pes, molta connotació sobre com et relaciones amb el clàssic. Per mi ha estat una conquesta apropar-me a Shakespeare de tu a tu, que sembla una cosa que no es pot dir per què ell és el geni. En aquest acte de rebel·lia i, al mateix temps, de lloança m’he anat trobant amb la complexitat real de l’obra o de tot el que pot amagar i, la veritat, és que és meravellós. Jo no havia tingut una relació tan intensa amb un clàssic i ha estat des d’un lloc molt honest, és increïble.
En quin moment vital es troba ara mateix?
Un de molt bonic. A vegades és estrany quan estàs vivint un moment que saps que és potent i important i el mateix enrenou del moment et priva de celebrar-ho com t'agradaria. Un dels meus reptes és aprendre a aturar-me per celebrar. Potser l'ocasió sigui la funció 100 (la viurà just abans d'arribar a Figueres).
Ja té nous projectes en perspectiva?
Sí, treballo en un de nou que estreno el maig i que té una mica a veure amb aquest. L’obra es diu Contra Antígona, la dirigeixo i col·laboro en la dramatúrgia amb Victoria Szpunberg. La particularitat és que el cor grec el formaran quinze espectadors diferents cada nit extrets del mateix públic. Així que encara em trobo en aquesta investigació de com portar el que és real al teatre i com es relacionen ficció i realitat i també l’actualitat dels clàssics, en aquest cas com des d’una reflexió més des de la polis que no des de l’espai íntim, de quina manera Antígona ens planteja avui preguntes com a comunitat.
És un intent de reinventar la forma?
Per mi és una obsessió del teatre com a lloc de trobada, és el meu objectiu de sempre i en comptes d'amagar-lo, doncs, l'exposo. Què vull? Conèixer tots aquests actors. I ara és vull estar en contacte amb aquells altres que no sé qui són. Qui hi ha allà assegut en el públic? Què pensen? On estan? Com estem? Qui ve al teatre? Quines oportunitats ens ofereix el teatre per trobar-nos i aprendre, de veritat, a ser millors ciutadans. Que no deixa de dir-se: el teatre que neix a la vegada que la democràcia i la tragèdia. D'acord, però, fins on estem disposats a sostenir això com una cosa real?
Que cal defensar.
Ara més que mai. Aquest lloc d'estar junts és molt senzill i està en perill.
