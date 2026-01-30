Edició
Neix ANIMA, nou segell editorial que convida a tenir cura de l'espiritualitat
L'impulsa, des de Terrades, a l'Empordà, l’editora i escriptora Elisabet Riera qui té previst publicar entre sis i vuit llibres l'any de divulgació sobre espiritualitat en un sentit ampli, molt actual i duent-la al camp més quotidià
El primer títol és La diosa silenciada. Una invitación al misterio de Perséfone de la psicoanalista junguiana Sílvia Tarragó i arribarà a les llibreries a partir del proper 2 de febrer
Feia molt temps que l’editora i escriptora Elisabet Riera meditava sobre el camí que havia de seguir després de quasi una dècada de trajectòria de l’editorial WunderKammer, amb seu a Terrades. Un tràngol de salut important, que just fa un any l’obligava, de nou, a passar pel quiròfan, va esdevenir "el catalitzador" per fer el pas endavant i posar en marxa, i en paral·lel, un nou segell que, confessa, "és el meu fènix i, qui sap, si el meu destí», un reflex "d’on soc ara". Batejat amb el mot llatí ANIMA, polaritat complementària al Ànimus i arquetips psicològics introduïts per Carl Jung, aquest nou segell publicarà llibres de divulgació sobre espiritualitat, però des d’un punt de vista ampli, contemporani i duent-la al camp més quotidià: mites i símbols, astrologia psicològica, viatges a l’inconscient, saviesa ancestral o psicologia arquetípica. El primer títol, que arriba a les llibreries el 2 de febrer, és La diosa silenciada. Una invitación al misterio de Perséfone de la psicoanalista junguiana Sílvia Tarragó.
"ANIMA arriba amb un canvi d’etapa molt clar que m’ha requerit iniciar una cosa totalment diferent", reflexiona Elisabet Riera. Aquesta nova aventura no suposa que WunderKammer, que a la tardor celebra la primera dècada d’existència, aturi l’activitat. En absolut. De fet, aquells primers llibres -Los raros de Rubén Darío i Lo que dicen las mesas parlantes de Victor Hugo, amb el qual l’autor parlava amb els esperits i definien totalment el que seria el segell, basat en el romanticisme literari, es converteixen ara en un pont cap a ANIMA. No ha estat pas un viatge sobtat sinó que Riera s’ha apropat d’una manera natural a les temàtiques que abordarà el nou segell. Ja ho feia també amb el seu últim llibre com autora, Els alats, quan introduïa el món dels arquetips.
Llibres que respiren i abracen la llum
Dur l’espiritualitat al terreny quotidià, allunyar-la de l’estranyesa ha de ser, admet Elisabet Riera, "una cosa normal, natural i necessària, com tenir cura del cos o de les emocions". L’editora està convençuda que molta gent en té necessitat, però que calia "tractar-ho d’una manera rigorosa, seriosa i, a més, bonica". En aquest sentit, la voluntat és que aquests llibres arribin a un públic molt ampli. És per això que no seran assaigs acadèmics ni erudits sinó molt accessibles, tot i que rigorosos. Amb un disseny clar i lluminós, obra dels germans Nieves i Mario Berenguer, responsables també del de WunderKammer, les cobertes inclouen imatges duals: una a color més orgànica, l’altra en blanc i negre, més científica. En el text, s’ha optat per lletra gran que faciliti la lectura i marges generosos que convidin els lectors a fer-hi anotacions. Són, diu l’editora, "llibres que respiren" i que abracen la llum allunyant-se de la foscor en la qual s’ha emmarcat sempre el món esotèric.
També els autors que es publicaran seran seriosos i, principalment, actuals. El primer volum que apareixerà, La diosa silenciada, el signa la psicoanalista junguiana Sílvia Tarragó, que acumula una llarga trajectòria professional i disposa de consulta des de fa més de trenta anys a Barcelona. Col·laboradora habitual del pòdcast El libro rojo de Ritxi Ostáriz, Tarragó ha desenvolupat molts seminaris sobre mitologia i arquetips. La diosa silenciada és el seu primer llibre, un assaig divulgatiu on aborda el mite de Persèfone. Filla de Zeus i Dèmeter, aquesta deessa va ser raptada per Hades, déu del món subterrani, que n’estava enamorat i volia convertir-la en la seva dona i com Dèmeter, la seva mare i deessa de la fertilitat de la terra, intenta recuperar-la. A través d’aquest mite s’aprofundeix en els aspectes "foscos" de l’existència, "aquella part nostra que no veiem, la del nostre inconscient". Així, l’autora explica "com és el viatge terapèutic, què significa aquest descens a l’Hades, per què és necessari que tots fem aquest descens, que no tinguem por d’enfrontar-nos-hi i no tapar-ho amb fàrmacs o hàbits evasius que ens fan mirar cap enfora i no cap endins que és on trobes l’ànima". El llibre, doncs, convida a parlar del que "ens passa a les profunditats, coses de les quals no volem parlar mai quan sortim a la superfície, veus que silenciem: temes com la depressió, desigs sexuals més reprimits, terrors...".
El segon i tercer volum d’ANIMA apareixeran entre els mesos de març i maig. Per una banda, El mapa de la psique. Introducción a la astrología psicológica de Clare Martin, un text de referència pels estudiants d’astrologia i que s’endinsa en aquest camp des d’una perspectiva psicològica profunda per desenvolupar el significat dels signes del zodíac i els planetes. El tercer volum és Sueños lúcidos. El viaje alquímico del alma de Melinda Powell qui, en aquests somnis lúcids, ha trobat una via d’accés a la dimensió espiritual. L’objectiu és publicar entre sis i vuit llibres al llarg de l’any.
Els llibres d’ANIMA no s’emmarquen dins els volums d’autoajuda. "Som un segell d’aprenentatge", puntualitza Elisabet Riera. En aquest sentit, l’espiritualitat, afegeix, "és buscar dins un sentit que, en realitat, és universal". Admet que s’hi pot arribar amb múltiples tècniques com la meditació, el ioga, els somnis i la proximitat amb la natura. D’aquest món espiritual, afirma, "ens hem anat allunyant i, la vida d’ara afavoreix un buit interior sense explicació i no et dona ni temps ni mitjans per treballar-lo". Ella té clar que cal tenir cura d’aquest interior i que es pot fer "de manera honesta, natural, seriosa, agradable i bonica".
Activitats, jornades i tallers
La voluntat de l’editora és que aquest projecte traspassi la frontera dels llibres. Així, sense deixar que aquests siguin "la columna vertebral", des d’ANIMA també s’impulsaran, a banda de les presentacions habituals, activitats paral·leles com jornades, conferències, tallers, trobades o retirs. "Seran experiències presencials on convidem als lectors que vinguin i trobar-nos", concreta Riera per a qui és molt important el ser i estar, "que passi pel cos, per l’emoció, no només per l’intel·lecte de llegir". L’editora té clar que "la presència física comporta una presència anímica, cosa que no podrà traspassar mai la intel·ligència artificial. Allò que és insubstituïble és l’ànima". L’objectiu, al final, "és fer xarxa, una xarxa de confiança".
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga