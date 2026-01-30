Música
Figueres Clàssica presenta la segona temporada amb sis concerts i dues conferències
El cicle impulsat pel Casino Menestral Figuerenc amplia la programació fins al novembre i reivindica Conxita Badia i Mercè Moner, amb propostes a l’Auditori Caputxins, el Cercle Sport Figuerenc i la Biblioteca Fages de Climent
El cicle Figueres Clàssica, impulsat pel Casino Menestral Figuerenc, ha presentat oficialment la seva segona temporada per a l’any 2026 amb l’objectiu de consolidar-se com una cita cultural de referència a la ciutat i de posar en valor el patrimoni musical català. Després de la primera edició, que va permetre recuperar una programació estable de concerts de música clàssica a Figueres, la proposta d’enguany creix amb sis concerts i dues conferències, i incorpora noves col·laboracions amb entitats culturals figuerenques. La temporada començarà el 13 de febrer i s’allargarà fins al novembre, amb propostes de cambra, recital i música de vent en espais com l’Auditori Caputxins i el Cercle Sport Figuerenc.
La temporada està organitzada pel Casino Menestral Figuerenc i l’Associació Joan Manén, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, el Cercle Sport Figuerenc, la Biblioteca de Figueres i altres entitats de la ciutat. La programació vol reforçar el paper de la música clàssica com a part de la identitat cultural figuerenca.
Entre els eixos destacats del 2026 hi ha la reivindicació de la figura de la soprano Conxita Badia, de qui es commemora el 50è aniversari de la mort, amb un concert i una conferència. El cicle també incorpora una conferència dedicada a la pianista figuerenca Mercè Moner, un recital de la pianista Laia Masramon amb obres d’autors catalans inspirats en la cançó popular catalana, el programa “Caprici vs. Sonata” amb Jaime Naya i Daniel Blanch, la proposta “Oscil·lacions” amb el SenArts Quintet, i un concert de música medieval a càrrec del grup empordanès Locus Desperatus.
La presidenta del Casino Menestral Figuerenc, Violeta Llueca, ha defensat que l’entitat té la “responsabilitat” d’impulsar una programació amb continuïtat al llarg dels anys i ha destacat el suport a l’Associació Joan Manén per fer possible un cicle que “té molt d’èxit”, així com el nivell dels artistes participants. Per la seva banda, el president de l’Associació Joan Manén i director artístic, Daniel Blanch, ha subratllat l’originalitat de la programació i la voluntat de posar en valor el patrimoni musical català amb una direcció “rigorosa i exigent”, combinant músics consagrats i joves intèrprets. Blanch també ha remarcat que en dues propostes d’autoria catalana es buscarà el contrast com a fil conductor, i ha citat, entre altres elements, la recuperació de la “Fantasia sobre temes populars empordanesos” de Vicent Costa Nogueras, que es tornarà a interpretar “després de molts anys de silenci”.
La regidora de Cultura i Patrimoni, Mariona Seguranyes, ha valorat positivament els resultats de la primera edició i ha afirmat que l’èxit del cicle demostra que Figueres “necessitava recuperar una programació estable i de qualitat” de música clàssica. Seguranyes també ha posat en relleu que les dues conferències incorporen una mirada de gènere en centrar-se en dues dones: Mercè Moner i Conxita Badia.
Calendari de concerts
- 13 de febrer de 2026 (20.00 h) – Caprici vs Sonata, amb Jaime Naya (violí) i Daniel Blanch (piano), a l’Auditori Caputxins.
- 17 d’abril de 2026 (20.00 h) – Oscil·lacions, concert del SenArts Quintet al Cercle Sport Figuerenc.
- 15 de maig de 2026 (20.00 h) – Pampallugues al vent, recital de piano amb Laia Masramon a l’Auditori Caputxins.
- 11 de juny de 2026 (20.00 h) – Sempre he sentit la follia de cantar, dedicat a Conxita Badia, amb Montserrat Seró (soprano) i Pau Casan (piano), al Cercle Sport Figuerenc.
- 30 d’octubre de 2026 (20.00 h) – Recital de saxòfon i piano amb Ismael Arroyo (saxo) i Eduardo Moreno (piano), a l’Auditori Caputxins.
- 20 de novembre de 2026 (20.00 h) – Concert de Locus Desperatus, amb formacions de viola medieval, llaüt i arpa, al Cercle Sport Figuerenc.
Dues conferències a la Biblioteca Fages de Climent
El cicle manté una vessant divulgativa amb dues conferències a la Biblioteca Fages de Climent:
- 5 de maig de 2026 – Conferència sobre Mercè Moner Raguer, a càrrec d’Anna Fusté Labaila, dedicada a la vida i obra de la pianista figuerenca i alumna d’Enric Granados.
- 20 de maig de 2026 – Conferència sobre Conxita Badia Millàs, presentada per Alícia Daufí Muñoz, centrada en una de les veus catalanes més destacades del segle XX.
Entrades i informació
Les entrades es posaran a la venda amb preus accessibles i tarifes especials per a associacions culturals col·laboradores i per al públic general. Per a acreditacions i més informació, l’organització facilita el correu figueresclassica@gmail.com i el web www.figueresclassica.cat.
