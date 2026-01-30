Memòria històrica
Estrenen el documental 'Darrere els murs de Sant Ferran' al Museu de l’Empordà de Figueres
L'audiovisual recupera la memòria històrica del Castell de Sant Ferran durant la República i la Guerra Civil
L'objectiu és fer arribar la història a les noves generacions d'estudiants de batxillerat
L’Auditori del Museu de l’Empordà de Figueres va acollir aquest dijous passat la presentació de l’audiovisual “Darrere els murs de Sant Ferran”, que repassa la història més recent del castell, els seus usos i els coneixements adquirits durant la República i la Guerra Civil.
Apropar la història del castell als joves
L’acte, que va comptar amb la presència d’unes 80 persones, va ser introduït pel president dels Amics del Castell, Joan Carné, i Joaquim Roqué, director de l’audiovisual. El projecte forma part d’una iniciativa de l’associació per apropar la història del castell a les noves generacions d’estudiants de batxillerat.
"Darrere els murs de Sant Ferran" s'emmarca dins d'una proposta de l'Associació per apropar la història del Castell a les noves generacions d'estudiants de batxillerat. L'audiovisual es construeix a partir de 12 entrevistes a diversos actors de la història del Castell com Joan Armangué, promotor del Consorci que el regeix o Martí Olivella i Jesús Vinyes, objectors de consciència empresonats per negar-se a realitzar el servei militar obligatori, o Jordi Jordà, autor d'un reportatge sobre el captiveri de Tejero. La resta dels entrevistats (Miquel Aguirre, Enric Pujol, Carme Huerta, Anna Teixidor Colomer, Tura Clarà, Alfons Martínez, David Garcñía Algilaga, Albert Testart i Xavier Febrés), son especialistes en els episodis ocorreguts al Castell.
Finançat pel Memorial Democràtic i impulsat per l’Associació d’Amics del Castell, el documental inclou episodis fins ara oblidats surten a la llum i es converteixen en una experiència educativa per a les noves generacions. "El que volíem era posar sobre la taula determinats aspectes del castell que no se’n parlava gaire", explica el president de l’associació Amics del Castell de Sant Ferran Joan Carné. Els Amics del Castell preveuen projectar el documental de manera permanent durant les visites guiades, amb la col·laboració del servei de visites i del Consorci del Castell.
