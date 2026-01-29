Festival Perelada
Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua
El Cor Francesc Valls participa en l’obertura amb Vespres d’Arnadí i en la cloenda amb la Franz Schubert Filharmonia
Miquel Codolar
El Festival Perelada ha presentat a Barcelona la IV edició del seu Festival de Pasqua, que es farà del 2 al 5 d’abril a l’església i al claustre del Carme del castell, amb una programació que reivindica el patrimoni musical europeu i situa la veu com a fil conductor de la Setmana Santa. La proposta incorpora la recuperació de l’oratori Cristo condannato d’Antonio Caldara, la presència de William Christie amb Les Arts Florissants i el programa de Lionel Meunier amb Vox Luminis, a més d’un doble cartell de Dissabte Sant i una matinée final dedicada a Mozart i Schubert. En aquest recorregut, el Cor Francesc Valls tindrà un paper destacat com a artista resident, tant en l’obertura com en el concert de cloenda.
La presentació s’ha fet aquest dijous a l’Auditori Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès amb la participació d’artistes vinculats a la programació i del director artístic del festival, Oriol Aguilà, que ha destacat que el festival celebra enguany quaranta anys. "Tothom ens truca a la porta per venir", ha explicat per exemplificar la qualitat del festival.
La recuperació de Cristo condannato, amb llibret de Pietro Pariati, situa l’acció en el judici de Jesús davant Ponç Pilat i incorpora figures al·legòriques com Il Sacro Testo i l’Anima Compunta. El director Dani Espasa, que ha intervingut en vídeo, hi ha posat l’accent assegurant que "aquest oratori no ha estat interpretat mai sencer en temps moderns" i que n’ha elaborat una nova edició de la partitura. L’obra va ser estrenada el 1717 a la Hofkapelle de Viena.
El programa de Divendres Sant, centrat en les Leçons de Ténèbres de François Couperin, s’acompanya d’obres de Marc-Antoine Charpentier i Marin Marais per ampliar el paisatge sonor del barroc francès.
Dissabte Sant, el festival proposa dues lectures complementàries sobre la mort i la transcendència. D’una banda, Vox Luminis presenta Ein deutsches Barockrequiem a partir d’obres de Johann Scharmann, Thomas Selle, Johann Hermann Schein, Christian Geist, Andreas Hammerschmidt i Johann Förtsch, en un recorregut que dialoga amb les Musikalische Exequien de Heinrich Schütz i amb el posterior Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms. De l’altra, la nit porta l’Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, una obra composta el 1605 per a les exèquies de l’emperadriu Maria d’Àustria i que integra missa, lliçons de matines, responsoris i motets.
La cloenda reuneix dues obres sacres de Mozart amb una missa de Schubert, i el director Guillermo García Calvo hi veu punts de contacte: "hi ha clares connexions entre la missa juvenil de Mozart i la Missa en sol major, D 167, de Schubert". Tot i això, matisa que el vincle amb Ave verum corpus "és més de contrast que de connexió", i contraposa la "profunditat mística" de Mozart amb el lirisme "més terrenal" de Schubert. García Calvo ha destacat el fet d’escoltar aquestes obres al matí, com un valor afegit.
El festival completa la programació amb La llum del Lobo no pesa, una instal·lació concebuda com un dispositiu sensorial que treballa amb una estructura lumínica suspesa i una atmosfera sonora inspirada en fragments del De lamentatione Ieremiae Prophetae d’Alonso Lobo, transformats en textures vocals i respiracions. La proposta incorpora la intervenció en directe del Cor Bruckner sota la direcció de Júlia Sesé i forma part d’un procés creatiu que culminarà amb LOBO, una peça teatral prevista per a l’estiu al Festival Grec de Barcelona.
En l’àmbit de les activitats paral·leles, el certamen impulsa un programa de confluències amb conferències i converses amb la col·laboració d’Amics del Liceu, el Reial Cercle Artístic i el Museu Castell Peralada. Entre altres propostes, s’hi inclou una sessió sobre la iconografia de sant Sebastià i l’obra de Guido Reni, a càrrec d’Ignacio G. Panciello i Susana García, i una conversa vinculada a Cristo condannato amb Dani Espasa i Jaume Radigales.
Durant la presentació també s’ha donat a conèixer el disc Tenebrae Responsoria de Joan Magrané, editat amb segell Festival Perelada a partir dels Responsoris de Tenebres enregistrats per Catalunya Ràdio el 29 d’abril del 2024. Estarà disponible a les principals plataformes digitals.
Durant l’acte, el Cor Francesc Valls ha ofert dues intervencions musicals amb Vespres d’Arnadí: a l’inici, amb Die Beredsamkeit de J. Haydn, i al tancament, amb l’Offertorium für das Fest Johannes der Täufer de Mozart i An die Sonne de Schubert.
Pel que fa a entrades, la venda exclusiva dels abonaments de Pasqua s’obrirà divendres 30 de gener a les 10 hores i la venda general per concert començarà dilluns 2 de febrer a les 10 hores, amb preus d’entre 7 i 70 euros.
