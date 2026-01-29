Campanya solidària
Així serà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi: una "òpera contemporània" en sis actes
Els organitzadors han anunciat que han posat a la venda noves entrades per a l’espectacle del 29 de gener després dels últims ajustos de producció
Ignasi Fortuny
A poc més d’una setmana perquè se celebri, el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi (dijous 29 de gener) es va dibuixant, tot i que era evident, com una cosa més gran que això. La música com a fil conductor d’una "òpera contemporània", segons defineixen els organitzadors, que serà un manifest coral per cridar que "la cultura ens salva», com diu el lema de la campanya d’Act x Palestine. Un espectacle que reuneix, entre moltíssims d’altres, personatges tan dispars com Pep Guardiola, Morad, Lluís Llach o Kayed Hammad, intèrpret i ‘fixer’ de Gaza que ha hagut de canviar una quinzena de vegades de casa en els últims dos anys.
I un concert manifest que es construirà sobre sis actes, en un escenari especial que representarà una plaça, amb una banda de músics permanentment en escena, i amb la Mediterranea com a eix central. Els organitzadors han elaborat una proposta que busca mirar de "comprendre què passa a Palestina i què ho fa possible" i deixar clar que el que passa "no és un fet aïllat: és l’extrem, cru i brutal, d’un món desigual i injust que és necessari reinventar".
L’espectacle, en què participen centenars de persones de manera solidària, va vendre 12.000 entrades en tan sols 24 hores i ara, després d’uns ajustos de producció, l’organització ha alliberat un paquet més de localitats (també es pot col·laborar a través de la fila zero). Els beneficis se’n destinaran a projectes culturals de Gaza a través de l’associació PPAN (Palestinian Performing Arts Network) i de centres com el Lajee Center i el Dar Qandeel.
Benvinguda de Guardiola
El concert-manifest, que començarà a les 20 hores però abans ja passaran coses sobre l’escenari (en el qual es projectaran peces audiovisuals elaborades sobre el terreny per a l’espectacle), l’inaugurarà una conversa entre l’actor Eduard Fernández i l’esmentat Kayed Hammad al cap de poca estona d’obrir-se les portes del Sant Jordi. Després, Pep Guardiola serà l’encarregat de donar la benvinguda als presents.
A més, aquest dimecres els organitzadors han anunciat la participació d’Arab Barghouti, fill de l’activista palestí Marwan Barghouti (en una presó israeliana des del 2002), així com l’actuació del grup de rock gazià Osprey V, tot i que ara mateix la banda està pendent que l’ambaixada espanyola activi l’article 38 de la llei d’asil i puguin arribar a Barcelona. Una altra de les novetats del concert-manifest és la presència de 670 nens d’escoles dels barris de la Mina, la Florida o el Bon Pastor que fa setmanes que fan als seus centres "formacions de cultura de la pau".
