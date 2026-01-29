Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aniol Blavi ronyóHabitatges nousKamikaze de la JonqueraRobatori AP-7 GarrigàsPla de barris Roses
instagramlinkedin

Campanya solidària

Així serà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi: una "òpera contemporània" en sis actes

Els organitzadors han anunciat que han posat a la venda noves entrades per a l’espectacle del 29 de gener després dels últims ajustos de producció

Morad, Lluís Llach i Bad Gyal

Morad, Lluís Llach i Bad Gyal / EPC

Ignasi Fortuny

Barcelona

A poc més d’una setmana perquè se celebri, el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi (dijous 29 de gener) es va dibuixant, tot i que era evident, com una cosa més gran que això. La música com a fil conductor d’una "òpera contemporània", segons defineixen els organitzadors, que serà un manifest coral per cridar que "la cultura ens salva», com diu el lema de la campanya d’Act x Palestine. Un espectacle que reuneix, entre moltíssims d’altres, personatges tan dispars com Pep Guardiola, Morad, Lluís Llach o Kayed Hammad, intèrpret i ‘fixer’ de Gaza que ha hagut de canviar una quinzena de vegades de casa en els últims dos anys.

I un concert manifest que es construirà sobre sis actes, en un escenari especial que representarà una plaça, amb una banda de músics permanentment en escena, i amb la Mediterranea com a eix central. Els organitzadors han elaborat una proposta que busca mirar de "comprendre què passa a Palestina i què ho fa possible" i deixar clar que el que passa "no és un fet aïllat: és l’extrem, cru i brutal, d’un món desigual i injust que és necessari reinventar".

L’espectacle, en què participen centenars de persones de manera solidària, va vendre 12.000 entrades en tan sols 24 hores i ara, després d’uns ajustos de producció, l’organització ha alliberat un paquet més de localitats (també es pot col·laborar a través de la fila zero). Els beneficis se’n destinaran a projectes culturals de Gaza a través de l’associació PPAN (Palestinian Performing Arts Network) i de centres com el Lajee Center i el Dar Qandeel.

Benvinguda de Guardiola

El concert-manifest, que començarà a les 20 hores però abans ja passaran coses sobre l’escenari (en el qual es projectaran peces audiovisuals elaborades sobre el terreny per a l’espectacle), l’inaugurarà una conversa entre l’actor Eduard Fernández i l’esmentat Kayed Hammad al cap de poca estona d’obrir-se les portes del Sant Jordi. Després, Pep Guardiola serà l’encarregat de donar la benvinguda als presents.

Notícies relacionades

A més, aquest dimecres els organitzadors han anunciat la participació d’Arab Barghouti, fill de l’activista palestí Marwan Barghouti (en una presó israeliana des del 2002), així com l’actuació del grup de rock gazià Osprey V, tot i que ara mateix la banda està pendent que l’ambaixada espanyola activi l’article 38 de la llei d’asil i puguin arribar a Barcelona. Una altra de les novetats del concert-manifest és la presència de 670 nens d’escoles dels barris de la Mina, la Florida o el Bon Pastor que fa setmanes que fan als seus centres "formacions de cultura de la pau".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
  2. El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
  3. Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
  4. La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
  5. Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
  6. Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
  7. Les Basses del Terrisser de Figueres, en plena forma després de les pluges
  8. Francesc Font: "Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit"

Així serà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi: una "òpera contemporània" en sis actes

Així serà el gran concert per Palestina al Palau Sant Jordi: una "òpera contemporània" en sis actes

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: "Hem invertit molt, però no és suficient"

El ministre Óscar Puente defensa la despesa a Rodalies: "Hem invertit molt, però no és suficient"

L'Empòrium de Castelló guardonat com a restaurant revelació més sostenible de l'Estat espanyol

L'Empòrium de Castelló guardonat com a restaurant revelació més sostenible de l'Estat espanyol

Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua

Peralada recupera un oratori inèdit de Caldara i porta William Christie i Vox Luminis al seu festival de Pasqua

Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana

Transports i el Govern supervisaran les actuacions a Rodalies amb un grup de seguiment que es reunirà cada setmana

Catalunya ofereix 1.300 noves places de funcionaris: aquestes són les especialitats i els requisits

Catalunya ofereix 1.300 noves places de funcionaris: aquestes són les especialitats i els requisits

Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix

Radiografia del pla de Rodalies 2026-2030: en què, quant i on s’inverteix
Tracking Pixel Contents