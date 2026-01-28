ESTABLIMENT EMBLEMÀTIC
La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
L'emblemàtic establiment dirigit per Carme Heras és obert a la Font Lluminosa des de 1991
Just el 26 de gener de 2026, una numeració ben alineada, ha estat la data escollida per Carme Heras per a fer un singular "pas al costat" amb la seva llibreria La Ploma. Un moviment de curta volada, perquè l'establiment ha passat del número 5 al número 3 del carrer de la Rutlla de Figueres, des d'on presideix, des del desembre de 1991, l'escenari cultural de la Font Lluminosa.
De porta a porta, el canvi s'ha fet notar. Carme Heras no para de rebre visites de clients, amics i passavolants que entren al local per a comprar i descobrir la novetat de la nova distribució de La Ploma. Des de la seva obertura, ocupava l'antic espai on hi havia hagut una mítica xurreria figuerenca. Encara que oferia tots els serveis d'una llibreria convencional, la realitat és que tenia format de quiosc, amb poc espai per a permetre la mobilitat dels clients. "Ara hem pogut posar prestatgeries separades i la gent pot anar mirant tots els productes que oferim", explica aquesta emprenedora santperenca que ara, reconeix obertament, se sent "una autèntica llibretera", encara que ho ha estat sempre, en un clar exemple que el lloc també fa la cosa.
Establiment de referència
La Ploma és un establiment de referència no només a Figueres, sinó també per a bona part de la comarca. És un punt d'aturada de tota la gent de la ciutat i de fora d'ella que passa pels mercats de la fruita i la verdura. Diaris, setmanaris, revistes del cor, especialitzades, premsa internacional i un bon assortit literari que inclou les darreres novetats de les editorials comarcals i nacionals. També material escolar, per escriure, aprendre i anar ben preparat a classe. "Realment és un pas endavant per al nostre projecte, treballarem més a gust. Des d'un primer moment, la gran satisfacció ha estat veure com la gent ha entrat i ha anat mirant i remirant, comprant o no. Abans només podien entrar i sortir", afegeix Carme Heras.
La Ploma manté una forta vinculació amb el món literari empordanès, assistint sovint com a botiga de suport en els actes públics de presentacions de llibres.
Una de les seves especialitats és saber buscar i trobar aquella obra literària que els clients volen: "localitzem i encarreguem, tot allò que no tinguem a les nostres lleixes", diu mentre va atenent persones que entren amb un somriure als llavis i cara de sorpresa per la novetat. La nova botiga no és cap camp de futbol, però en ella la lletra impresa també somriu com la clientela.
La Ploma és oberta cada dia laborable i els dissabtes al matí. A més de ser una llibreria i papereria, és un punt de venda de tots els productes de Loteries de Catalunya, dels quals ja n'ha repartit sucosos premis en més d'una ocasió. I també és referent per a la recàrrega de targetes del transport públic de Figueres, gestionat per Fisersa. "Ha estat un pas al costat, sí, literal!", reconeix Carme Heras. Un gran pas endavant, afegim.
