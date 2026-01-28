Arxius
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa els protocols dels quatre despatxos notarials de Figueres
Entre aquests fons hi ha el del despatx de Salvador Dalí Cusí, pare del pintor, que era el notari que més activitat tenia a la ciutat
A hores d'ara, l'arxiu custodia un total de 1.900 volums notarials amb dates compreses entre els anys 1800 i 1925
L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha ingressat, recentment, tots els protocols corresponen als quatre despatxos de notaris de Figueres. Un dels que tenia més activitat era el de Salvador Dalí Cusí, pare del pintor Salvador Dalí. El total de volums notarials custodiats per l'Arxiu Comarcal, fins aquests moments, suma un total de 1.900 amb dates compreses entre els anys 1800 i 1925. Els anteriors estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona. En aquest sentit, el conjunt del districte de Figueres supera els nou mil toms. Els protocols notarials, és a dir, els volums formats per les actes autoritzades per un notari, relligades i enquadernades, són objecte de consulta per a estudiosos de l’economia, de les institucions, de les formes de vida i del treball, dels costums, d'historiadors del dret i filòlegs, entre altres.
Els protocols notarials sempre són una font increible d'informació. Des de l'Arxiu Comarcal recorden que "la documentació generada per la institució notarial al llarg dels segles constitueix avui una part fonamental del nostre patrimoni documental". En aquest sentit, des del segle XIII, la figura del notari, com a persona que autoritzava qualsevol contracte o document del contingut del qual donava fe, coneixerà un desenvolupament progressiu de la seva funció social. En aquesta línia, des de l'arxiu expliquen que, durant el procés per a l’elaborar les fitxes catalogràfiques de cada un dels volums d'aquests fons, s'han adonat que, entre la documentació, hi ha moltes escriptures de protestos per impagaments per part de nombrosos particulars, en especial fets a la notaria de Salvador Candal, així com de Ramon Vandellós i Martín Mestres Borrell, al costat de compravendes de petites finques rústiques. També que l'any 1925, el fill del marquès de la Torre, Carlos de Fonsdeviela i de Puig, veí de Medinyà, va vendre a Maria de la Asunción Carabús i Fornés, un total de 111 censos sobre finques rústiques de Riumors i 51 finques entre Castelló d’Empúries i també a Riumors, per 12.500 pessetes.
Testaments i restes d'un buc
A més, destaquen que l’escriptura signada al despatx de Salvador Dalí Cusí, número 33,1 és el testament del pastor evangèlic, Luís López Rodríguez, personatge que ha estudiat el catedràtic Joan Manuel Soldevilla. D'altra banda, també s'ha pogut saber que Claudio Díaz Marquès, interventor de l’Ajuntament i president del Casino Menestral Figuerenc, va comprar per subhasta pública, com a única oferta presentada, per 1.500 pessetes, les restes d’un buc que portava per nom Jorge Andrés i que estava ancorat a la badia de Roses, format per tot el metall del casc. Una altra dada que remarquen és com l’empresari Carles Cusí de Miquelet va signar un conveni per cinc anys amb Antoni Rius Miró de Saragossa d’ús d’una patent per a la millora de l’explotació de les seves mines de sabonet o de talc.
