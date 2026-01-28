Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Darnius-BoadellaEls Mistaires de FigueresBoris MörkerEnriqueta PonsEmpuriabrava menor sense carnet
instagramlinkedin

Crítica

Un 'Gener de 1976' emotiu i majestuós, beneït per Lluís Llach

Va tornar i va lluir empenta vocal, com fa quatre anys en la seva aparició al Palau Sant Jordi: a Si arribeu (amb el jove empordanès Fredrik Strand), un Abril 74 mà a mà amb Penalba i el poderós gòspel d’El jorn dels miserables

Lluís Llach i l'empordanès Fredrick Strand, durant el concert.

Lluís Llach i l'empordanès Fredrick Strand, durant el concert. / Juan Miguel Morales / Barnasants

Jordi Bianciotto

Els concerts de Lluís Llach el gener del 76 van ser d’esperança i vivacitat a Catalunya, d’un estat d’ànim que no sembla gaire traslladable al moment actual, als sentiments precisos d’aquests dies. El nou director de Barnasants, Marçal Girbau, va advertir aquest dilluns al Palau que aquest no seria un acte de nostàlgia, si bé va afegir que "és trist que aquestes cançons continuïn sent vigents". Així que, sí, hi va haver melancolia, i l’eco d’un temps en què hi havia objectius i horitzons, en la reconstrucció minuciosa i sentida de Gener de 1976 en el seu 50è aniversari, produïda per Barnasants.

Un concert teixit amb materials nobles, un fi sextet assentat en el piano de Manel Camp (com llavors) i en el qual Santi Arisa només va agafar les baquetes en una cançó, Un dia, reemplaçat en la resta del temari per Lluís Ribalta (el titular en el concert del Camp Nou, el 1985). Muntatges de vídeo van posar context històric i Gemma Humet va trencar el gel amb la primerenca Despertar, una de les nou peces que Llach va cantar aquelles nits i que no van ser recollides per l’àlbum.

Va ser encertat propiciar el contrast entre la veu estilitzada d’Humet i el to robust de Joan Reig, donant aquest vida a Cal que neixin flors a cada instant i recordant les aventures del petit Maurici (Serrahima) a Damunt d’un terra. I cal parlar de Borja Penalba, aliment permanent amb les seves guitarres, el seu acordió i els tons greus de la seva veu, doblant el cant estilitzat d’Humet a Respon-me.

En escoltar l’àlbum se sent la intensitat i el públic com a coprotagonista, i així va ser, de nou, en un Silenci molt compartit per tot el Palau. El clamor popular es va desencadenar en la segona part, que va obrir el mateix Llach amb un parlament en el qual va retre honors a Oriol Regàs, artífex dels recitals del 76 ("burgès, però molt fidel al seu poble"), va fer, més o menys, broma sobre Renfe i va aventurar que "un dia d’aquests haurem de començar a alçar-nos de veritat". Banderes i crits d’independència, com no abundaven últimament al Palau.

Va caure L’estaca, pilotada per Reig i victorejada a plaer, i la insurrecció aviària de La gallineta, de la mà d’Humet. Però ja no era possible obviar que Llach era allà i que hi havia gana de veure’l cantar. Va tornar i va lluir empenta vocal, com fa quatre anys en la seva aparició al Palau Sant Jordi: a Si arribeu (amb el jove empordanès Fredrik Strand), un Abril 74 mà a mà amb Penalba i el poderós gòspel d’El jorn dels miserables.

Notícies relacionades

Estava per arribar el cim de la nit, un Viatge a Ítaca integral, amb els seus 15 minuts de travessia i el seu destí incert, alçant-se majestuós amb els reforços d’una secció de metalls i la seixantena de veus de la Coral Escriny de Santpedor. Encara hi va haver més: Llach va reaparèixer per acompanyar Humet a A força de nits i Reig va tornar a recordar-nos, amb El bandoler, que Els Pets tenen un cantant imperatiu darrere dels tambors. I Llach, i tots els músics i convidats, i la coral, i el públic, es van fondre en un reprise de L’estaca, pels monòlits que un dia van caure i pels que estiguin per caure.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quan el pantà era buit i la pluja es feia pregar: el dia que Darnius-Boadella va acollir una missa per demanar la fi de la sequera
  2. L'ACA augmenta el desembassament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella, que voreja el 100% de capacitat
  3. Una pastisseria de Roses, entre les 50 millors de Catalunya
  4. Un dels 23 punts crítics que Renfe ha identificat a la xarxa de Rodalies és a l'Empordà
  5. “Quan tenia divuit anys li hauria dit a un psicòleg esportiu que em deixés tranquil”
  6. La crisi ferroviària a Catalunya s'acaba amb el director de Rodalies i el director general d'explotació d'Adif
  7. El pantà de Darnius-Boadella s'acosta al 100% de capacitat
  8. Pontós agraeix a l'arqueòloga Enriqueta Pons els anys consagrats al jaciment Mas Castellar

Un 'Gener de 1976' emotiu i majestuós, beneït per Lluís Llach

Un 'Gener de 1976' emotiu i majestuós, beneït per Lluís Llach

El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"

El servei alternatiu amb bus no resol la mobilitat d'usuaris de Figueres: "Trigo més de dues hores fins a Riudellots"

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: "Van prometre gestió i han portat caos permanent"

L’oposició surt en tromba contra el Govern per la crisi de Rodalies: "Van prometre gestió i han portat caos permanent"

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

La borrasca Kristin provoca una caiguda de les temperatures a Catalunya i activa avisos per vents huracanats

L'abandonament educatiu prematur a Catalunya el 2025 se situa en el 13,5%, segons el Ministeri d'Educació

L'abandonament educatiu prematur a Catalunya el 2025 se situa en el 13,5%, segons el Ministeri d'Educació

"A les víctimes de Peris només ens queda esperar que Déu el jutgi al cel"

"A les víctimes de Peris només ens queda esperar que Déu el jutgi al cel"

Detinguts dos homes per estafar uns 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa

Detinguts dos homes per estafar uns 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa els protocols dels quatre despatxos notarials de Figueres

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ingressa els protocols dels quatre despatxos notarials de Figueres
Tracking Pixel Contents