Art
L’art subaquàtic de Boris Mörker brilla a Paris amb Lou-Lou Fanguette i Chiqui Martí com a protagonistes
L’artista de còmic-art ha debutat a l’escena internacional amb la seva exposició 'París sota el mar', presentada al Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy
La mostra, que havia començat a Roses en suport de l’associació Tramuntanets, es podrà arribar a veure al seu poble natal, Wuppertal
L’artista de còmic-art Boris Mörker ha participat els dies 16, 17 i 18 de gener, al Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy, a prop de París, amb una exposició que marca el seu salt internacional, després d’haver-se estrenat a Roses en suport de l’associació Tramuntanets.
Paris sota el mar
La mostra París sota el mar ha servit per divulgar el seu treball, però també per promocionar Roses i el seu fons marí, ha destacat l’artista, plenament satisfet de l’experiència. El festival, annex al Saló de Busseig de París, és un dels esdeveniments més importants i antics del sector a escala mundial, i ha estat un escenari immillorable per donar projecció internacional al projecte. Com a primer gran saló de l’any, és també el punt de trobada on es presenten les principals novetats que després es veuran arreu del món.
Chiqui Martí , musa de les obres
La presència en aquest marc tan rellevant ha permès apropar l’obra de Boris Mörker a un públic internacional i especialitzat, reforçant la visibilitat del còmic-art dins del món subaquàtic i cultural. Durant tres dies, l’artista ha estat acompanyat de la seva musa Chiqui Martí, que ha inspirat les obres que conformen la mos, en què edificis icònics com Notre-Dame, la Torre Eiffel o l’Arc de Triomf apareixen reinterpretats com si fossin esculls de coral submergits.
L’obra combina imaginació, consciència mediambiental i una estètica vinculada al món submarí, amb una protagonista d’excepció: Lou-Lou Fanguette, una caçadora de criatures marines inspirada en la pionera del Strip-Art i del Pole Dance televisiu a Europa, Chiqui Martí, que va oferir una actuació dins el festival que va entusiasmar el públic parisenc.
Arribarà al seu poble natal, Wuppertal
Mörker assegura que la mostra possiblement viatjarà al seu poble natal, Wuppertal, a Alemanya. Tal com va fer a París, promocionarà la bellesa i singularitats del Parc Natural del Cap de Creus. Per exemple: «Una de les espècies més comunes al Mediterrani, i que també es troba al Cap de Creus i Roses, és la gorgònia vermella. A la resta del Mediterrani, les gorgònies són de color groc».
