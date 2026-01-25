'Los domingos', 'Poquita fe' i 'Yakarta', els triomfadors dels premis Feroz
'Sirat', d'Oliver Laxe, va obtenir dues estatuetes, les mateixes que una altra de les favorites, 'Maspalomas'
ACN
La crítica cinematogràfica espanyola s'ha rendit aquest dissabte a la coproducció catalana 'Los domingos'. El drama dirigit per Alauda Ruiz de Azúa, Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià, ha regnat als Premis Feroz, en què s'ha endut les estatuetes a millor pel·lícula dramàtica, direcció, actriu protagonista per Patricia López Arnaiz, intèrpret de repartiment per Nagore Aranburu i millor guió. L'aventura radical pel desert d'Oliver Laxe, 'Sirât', s'ha hagut de conformar amb dos guardons, els mateixos que el documental d'Albert Serra, 'Tardes de soledad', i 'Maspalomas'. En sèries, 'Yakarta' i 'Poquita fe' s'han repartit el protagonisme d'una cerimònia celebrada a Pontevedra, a Galícia.
Tant en cinema com en televisió, les pel·lícules i sèries que partien amb més nominades han fet valdre la posició de favorites i s'han imposat a la cerimònia de la premsa cinematogràfica. La setmana en què 'Sirât' ha confirmat la seva presència als Oscars, la gala de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya presentada per Elisabet Casanovas, Petra Martínez, Samantha Hudson i Antonio Durán 'Morris' ha escrit un guió a la mida de 'Los domingos'. El drama sobre una família en descomposició per la decisió d'una adolescent de fer-se monja ha generat consens entre els crítics i ha acaparat el protagonisme a la cerimònia.
El film més radical d'Oliver Laxe, però, no ha marxat de Pontevedra amb les mans buides. S'ha fet seus els premis a millor música original per al compositor Kangding Ray -que endinsa l'espectador en 'raves' del Marroc a través de la música tecno- i el guardó a millor tràiler.
També ha marxat amb dos Feroz l'exploració de la tauromàquia que Albert Serra ha fet a 'Tardes de soledad', també Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià l'any anterior a 'Los domingos'. S'ha emportat l'Arrebato de No Ficció i la distinció a millor cartell.
'La cena' s'ha fet també un espai a la gala i ha recollit el guardó a millor pel·lícula de comèdia. 'Maspalomas', per la seva banda, s'ha erigit amb el Feroz a millor actor protagonista per a Jose Ramon Soroiz i millor intèrpret de repartiment per Kandido Uranga. L'Arrebato de Ficció ha estat per la coproducció catalana 'Ciudad sin sueño'. Qui sí que ha marxat de Galícia sense premi ha estat 'Romería', de Carla Simón.
Dues sèries s'imposen als Feroz
Quant a la televisió, dues produccions de Movistar Plus+ s'han repartit els principals premis. 'Yakarta', la sèrie de Diego San José amb la participació d'Elena Trapé en què Javier Cámara interpreta un entrenador de bàdminton marcat pel seu passat, ha recollit els premis a millor sèrie dramàtica, millor guió i millor protagonista.
L'altra gran triomfadora de la nit ha estat la segona temporada de l'humor costumista i absurd de 'Poquita fe', que ha tornat a conquerir els gustos de la premsa amb els premis a millor sèrie de comèdia, millor intèrpret femenina per Esperanza Pedreño i millor actriu de repartiment per a Julia De Castro. L'actriu Secun de la Rosa ha marxat amb premi per la seva interpretació de Leonardo Dantés a 'Superestar', una sèrie de Nacho Vigalando que reimagina el fenomen del 'Tamarisme'.
