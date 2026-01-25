Cinema
Cala Montjoi, on el somni d'El Bulli va començar
Un dels escenaris del rodatge de la sèrie de ficció Gènesi, dirigida pel rosinc David Pujol, ha estat aquest racó idíl·lic de Roses
Ara, el rodatge fa el salt al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa on s'han reconstruït fidelment els interiors del que va ser, durant anys, el millor restaurant del món
Fa unes setmanes, l’equip de la sèrie Gènesi es trobava a Roses. Tenien previst rodar diferents escenes exteriors a cala Montjoi i les terrasses d’El Bulli, escenaris indiscutibles on es desenvolupa l’acció. Era el pas previ per, després, passar a rodar més exteriors a Barcelona i entrar ja a un plató del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa, per fer interiors. En aquest espai s’hi han recreat, amb la màxima fidelitat, tots els racons d’aquell temple de la gastronomia que va catapultar, des de l’Empordà, Catalunya i la seva cuina al món. "Ha estat un repte a escala econòmica, de disseny i artístic. Està quedant genial", avança el director rosinc David Pujol emocionat. El 20 de febrer està marcat en el calendari com la data de la fi del rodatge. A partir d’aquell moment, Gènesi entrarà a la següent fase.
El rodatge d’aquesta sèrie de ficció, que és una aposta molt forta de 3Cat, Minoria Absoluta i Fishcorb Media, amb l’acompanyament de la Generalitat de Catalunya, es va anunciar durant l’última edició del Festival de Sant Sebastià, el passat setembre, i dins la secció Culinary Zinema. En aquell acte, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, va explicar que "aquest projecte no és només una sèrie, sinó una aposta de país. Una aliança entre cultura, gastronomia i audiovisual que vol explicar Catalunya al públic global". Aquesta projecció internacional està totalment garantida, ja que la plataforma Netflix també ha entrat a formar part del projecte i la inclourà en el seu catàleg a Espanya i Llatinoamèrica.
Gènesi és una ficció que, al llarg de sis capítols de cinquanta minuts de durada, vol recrear la revolució gastronòmica que va iniciar Ferran Adrià a Roses, el llegat del qual encara avui dia perviu a moltes cuines d’alt nivell. A la sèrie hi apareixen, evidentment, personatges ben reals com Ferran Adrià, Albert Adrià o Juli Soler, interpretats per reconeguts actors com són Miquel Fernández i Ivan Massagué. La implicació de Ferran Adrià en aquest projecte ha estat vital. El cuiner ha ofert el seu assessorament, sobretot, en l’àmbit gastronòmic.
Dos fils temporals
La sèrie tindrà dues línies temporals. Una es desenvoluparà en el passat, durant els anys 80, quan un jove Ferran Adrià entra a la cuina d’El Bulli i coneix al carismàtic Juli Soler. Junts es convertiran en un tàndem que va revolucionar el món gastronòmic. L’altra línia temporal situarà a l’espectador en el present quan la crítica gastronòmica Gloria Canabach, marcada per la culpa i estretament vinculada al Bulli, torna dels Estats Units després de la mort del seu pare. Aquí es retrobarà amb la seva neboda, Lola, i reobriran el restaurant familiar, Can Canabach. Glòria buscarà, amb aquest gest, curar les ferides del passat.
