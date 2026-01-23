Arts Escèniques
El dietari 'Eroica' de Cristina Masanés pren forma de recital íntim a Lladó
El dramaturg Joan Vázquez presenta, aquest diumenge 24 de gener al Sindicat, un muntatge on paraula i música s’uneixen dalt de l’escenari
El dramaturg Joan Vázquez Colomés explica que, després d’assistir a la presentació del dietari Eroica de l’escriptora Cristina Masanés, l’emoció el va embargar de tal manera que va iniciar una lectura detinguda del text i va començar a prendre notes amb la idea de "fer-ne alguna cosa". Que la narració fos fragmentada en el temps i l’espai el va dur a descartar el muntatge teatral i va optar per construir un recital sustentant en la paraula i la música de Beethoven, absolutament crucial en el llibre. Després d’una prèvia a Barcelona i l’estrena a Mataró el novembre passat, aquest diumenge 25 de gener, a les sis de la tarda, Eroica prendrà vida a la Sala Sindicat de Lladó amb la pianista Ana Oliván i l’actriu Gemma Amorós.
Aquesta és una proposta molt íntima, tant com traspua el poètic text de Cristina Masanés que conté "moments de felicitat enormes, però també de molt patiment; la mort, la vida, la guerra, la felicitat, la natura" hi són presents. També la referència al suïcidi i a la natura. Cal recordar que Eroica és un dietari escrit per l’autora durant el confinament on recorda la mare absent que es va "arrencar el cordó de la vida quan acabava de fer cinquanta anys". Amb el permís de l'autora, doncs, Joan Vázquez s’ha pres certes llicències desplaçant fragments amb la voluntat de "donar més coherència i unitat" a l’obra. El director no amaga que ha estat una tasca laboriosa que s’ha allargat quasi un any.
Les simfonies de Beethoven
A banda de la força de la paraula, la música del muntatge també hi juga un paper vital. En aquest sentit, Joan Vázquez ha seleccionat fragments d’algunes de les simfonies "més potents" del compositor alemany. Tant durant la prèvia com durant l’estrena, el recital va aconseguir una gran acollida per part del públic. "Es va generar un ambient molt bonic i, al mateix temps, molt potent", assegura Joan Vázquez, qui espera repetir, de nou, aquest èxit a Lladó. Les entrades ja es poden adquirir al web entrapolis.com o al mateix Ajuntament de Lladó.
