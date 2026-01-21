NECROLÒGIQUES
Literatura
Xavier Ferrer presenta 'De l’Empordà al món' a Figueres
L'acte es fa aquest divendres 23 de gener, a la biblioteca Fages de Climent
De l’Empordà al món (Cal·lígraf) és una obra que combina memòria personal, crònica de viatges i reflexió sobre tota una època. La signa Xavier Ferrer qui aquest divendres 23 de gener, a les set de la tarda, serà a la biblioteca de Figueres per parlar-ne amb l’economista Joan Armangué. El llibre recorre els paisatges de la infantesa de l’autor a Torroella de Montgrí i els camins fes per Àfrica, Àsia i l’Orient Mitjà durant els anys setanta, aportant el testimoni d’una generació que va anar a veure món i va tornar transformada.
