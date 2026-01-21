Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Biombo DalíCarreteres EmpordàLimbikCatalans i gitanos a PerpinyàMasia Serra “El Refusat”
instagramlinkedin

Literatura

Xavier Ferrer presenta 'De l’Empordà al món' a Figueres

L'acte es fa aquest divendres 23 de gener, a la biblioteca Fages de Climent

L'economista i politòleg Xavier Ferrer.

L'economista i politòleg Xavier Ferrer. / @xferrerj

Redacció

Redacció

Figueres

De l’Empordà al món (Cal·lígraf) és una obra que combina memòria personal, crònica de viatges i reflexió sobre tota una època. La signa Xavier Ferrer qui aquest divendres 23 de gener, a les set de la tarda, serà a la biblioteca de Figueres per parlar-ne amb l’economista Joan Armangué. El llibre recorre els paisatges de la infantesa de l’autor a Torroella de Montgrí i els camins fes per Àfrica, Àsia i l’Orient Mitjà durant els anys setanta, aportant el testimoni d’una generació que va anar a veure món i va tornar transformada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iryo assegura que el tren descarrilat a Adamuz es va revisar per última vegada el 15 de gener
  2. Aquestes són les carreteres tallades per inundacions a l'Alt Empordà
  3. EN DIRECTE | Segueix l'última hora de la llevantada a l'Empordà: rius desbordats, classes suspeses i tota una comarca en alerta
  4. L'aigua satura el tram en obres de la carretera de l'Aigüeta de Figueres a Cabanes i Vilabertran
  5. Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius a l'Empordà i se suspenen les classes
  6. Protecció Civil alerta que poden caure més 100 litres en 24 hores a l'Alt Empordà
  7. La Muga es desborda i inunda els horts d'El Bullidor a la part baixa de Peralada
  8. El temporal i la baixada de rius genera una “Mugada” creixent entre Vilanova i Castelló d’Empúries

Xavier Ferrer presenta 'De l’Empordà al món' a Figueres

Xavier Ferrer presenta 'De l’Empordà al món' a Figueres

Els maquinistes convoquen vaga general després dels accidents d’Adamuz i Gelida

Els maquinistes convoquen vaga general després dels accidents d’Adamuz i Gelida

El celler Masia Serra crea 'El Refusat', una edició especial de vins reetiquetats després de sortir de la DO Empordà

El celler Masia Serra crea 'El Refusat', una edició especial de vins reetiquetats després de sortir de la DO Empordà

MAPA | Aquestes són les carreteres tallades per la llevantada a l'Alt Empordà

MAPA | Aquestes són les carreteres tallades per la llevantada a l'Alt Empordà

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

La IA transforma el sector bancari: més eficiència, atenció al client, autoservei i personalització

La IA transforma el sector bancari: més eficiència, atenció al client, autoservei i personalització

La Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario La Paz lideran los principales rankings hospitalarios

La Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario La Paz lideran los principales rankings hospitalarios

Figueres European Congress

Figueres European Congress
Tracking Pixel Contents