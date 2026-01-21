Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La segona trobada de creadors de contingut en català TotenCat de Figueres amplia programació i estrena un premi

La iniciativa reunirà una quinzena de divulgadors culturals en diferents formats i temàtiques els dies 6 i 7 de febrer

La presentació de la segona edició del TotenCat de Figueres, que guanya un dia, amplia espais i estrena premi.

Redacció

Figueres

En aquesta segona edició, el TotenCat s'amplia d'un a dos dies i incorpora el Museu del Joguet com a nou espai per a les trobades. Se celebrarà a Figueres entre el 6 i el 7 de febrer i reunirà una quinzena de divulgadors culturals del català (en diferents formats i temàtiques).

El certamen arrencarà divendres a les set del vespre al Museu del Joguet amb Lleònia Playmobil i Sergi Giró, que faran un recorregut per la història de la popular marca de clicks. El gruix de la programació, això sí, es concentra el dissabte, entre les deu del matí i les vuit del vespre, a la sala Toni Montal de La Cate.

El primer pòdcast que pujarà a l'escenari és 'Forquilla de Metall', seguit d'una xerrada de jocs de taula amb Iván Ledesma i Arnau Bernet, una altra a càrrec dels integrants de 'A les Portes de Troia i, finalment, una taula de divulgació de còmic amb 'Parlem de Còmic i Els Bufacanyes'. Cada sessió durarà una hora, fins a les dues de la tarda.

A les quatre, el TotenCat es reprendrà amb una xerrada sobre mitologia catalana amb Alfons Blue i 'Origomiti', el pòdcast sobre literatura i il·lustració 'Narranación', un debat sobre Star Trek i la seva situació actual (amb els divulgadors Ignasi Arbat, Sergi Toboso i Marc Vizcarro) i una conversa l'estat actual del cinema amb el '7è art i Us la recomano'.

Ús i defensa de la llengua

Com a novetat, aquesta segona edició del TotenCat estrena premi. És un guardó que reconeix la trajectòria en l'ús i defensa del català en la creació de continguts.

"D'aquesta manera, a més de donar a conèixer les diferents propostes actives en català, també es donarà suport a les persones i projectes que han convertit aquesta afició en veritable activisme", destaquen des de l'organització. El guanyador donarà a conèixer dissabte a tres quarts de quatre de la tarda.

El TotenCat és una iniciativa que han impulsat tres creadors de contingut. Dos d'ells, de Figueres i Vilafant, i el darrer de Sant Miquel de Balenyà (Osona). Són el canal de DC en català La Batcova, el canal El Far Friki de l'Empordà (dedicat a Marvel) i el canal cinematogràfic Director Frustrat.

El seu objectiu principal, destaquen, és "donar difusió a la bona feina feta per creadors de continguts de diferents especialitats". Abans del TotenCat, de fet, els tres canals ja havien impulsat trobades virtuals de creadors.

