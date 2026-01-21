Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Directe Llevantada EmpordàCarreteres EmpordàCrescuda riu Manol
instagramlinkedin

Art

Un biombo quasi inèdit i d’estil oriental pintat per un jove Salvador Dalí s'exhibirà a la Casa Natal, a Figueres

Va ser adquirit en subhasta per l'Estat per 50.000 euros i forma part del fons d'art del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid que, a hores d'ara, l'està restaurant

La peça, que havia preservat durant dècades la germana del pintor, Anna Maria, es podrà veure, per primer cop, a Figueres a partir del 26 de març i fins al mes de setembre

Aquest biombo extraordinari, pintat per Dalí el 1923, s'exhibirà a la Casa Natal el pròxim mes de març.

Aquest biombo extraordinari, pintat per Dalí el 1923, s'exhibirà a la Casa Natal el pròxim mes de març. / Empordà

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

L’any 1923, quan Salvador Dalí tenia 19 anys va pintar un biombo amb estètica oriental que durant dècades va preservar la seva germana, Anna Maria Dalí. Més tard passaria a mans del pintor i col·leccionista Joan Abelló Prat per, finalment, acabar dins una col·lecció particular. A finals del 2024, la peça va sortir a subhasta i el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid es va interessar “per ser una combinació de pintura i arts decoratives”, com explica el conservador del museu, Raúl Martínez Arranz.

L’obra, finalment, va ser adquirida per l’Estat espanyol per 50.000 euros i ha entrat a formar part del fons del Reina Sofia que ara s’està encarregant de restaurar-la. Malgrat tot, el primer lloc on s’exhibirà el biombo, que és una peça gairebé inèdita, ja que només s'ha exposat en dues ocasions, serà la Casa Natal de Dalí a Figueres, a partir del 26 de març i fins al setembre. Dins el marc de la Fira de Turisme Fitur, a Madrid, i per donar-ho a conèixer, aquest dijous 22 de gener, l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i la regidora de Cultura i historiadora de l’art, Mariona Seguranyes, participaran en un acte al Círculo de Bellas Artes de Madrid juntament amb Carlota Álvarez, del Reina Sofia, i Montse Aguer, directora dels Museus Dalí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents