L’Ecomuseu-Farinera inicia la primera fase de renovació integral de la museografia amb el trasllat de peces
El canvi ja visible ha estat la renovació de l'espai d'accés i de recepció i la museïtzació de la porta principal amb una fotografia de gran format dels antics treballadors de la fàbrica
Aquest 2026 és un any de transformacions per a l’Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, ja que aquesta setmana s'ha engegat la primera fase de les obres de renovació integral de la seva museografia, que s'ha mantingut durant dues dècades, un projecte que permetrà actualitzar el discurs museològic i adaptar l'equipament als reptes culturals, socials i ambientals del present. En aquesta fase primera, les obres comporten el trasllat temporal de part de les peces de la col·lecció permanent de la zona de fàbrica, un fet excepcional que no es produïa des de fa vint anys i que garanteix la correcta conservació dels elements patrimonials durant el procés d'intervenció.
La primera transformació ja visible per als visitants és la renovació que s’ha dut a terme de l’espai d’accés i recepció. L’actuació ha comportat la reorganització de la façana exterior i de l’espai interior format pel vestíbul, la recepció i la botiga. A l’exterior, s’ha modificat l’accés al museu. La porta principal històrica, visible des del pati del museu, ha estat museïtzada amb una fotografia de gran format dels antics treballadors de la fàbrica. D’aquesta manera, el visitant no percep un accés tancat, sinó un element patrimonial que evoca l’activitat laboral que havia tingut lloc en aquest espai. L’accés al museu s’ha traslladat a una porta secundària, afavorint una nova ordenació funcional de l’eix recepció-botiga-vestíbul.
Aquest nou accés ha permès remodelar la zona de recepció. El taulell d’atenció s’ha traslladat a l’espai que ocupava l’antiga botiga, situant-lo just a l’entrada del museu i millorant-ne la visibilitat. La nova recepció incorpora un taulell accessible per a persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitat visual. El segon ambient s’ha destinat a la botiga. La renovació s’ha completat amb l’adequació del vestíbul, un espai ampli que permet acollir grups.
