Reneix Dalí News, una revista de pensament i esperit lliure amb vocació internacional
Aquest projecte impulsat per la Fundació Gala-Dalí des de Figueres, que recull reflexions de setze intel·lectuals de prestigi, tindrà periodicitat anual, és gratuïta i se n'editaran mil exemplars en anglès, català i castellà
Els anys 1945 i 1947, Salvador Dalí va impulsar a Nova York el Dalí News, un "diari" original, com el va definir ell mateix, que no havia de contenir "ni una sola mala notícia, ni tan sols les que siguin veritat, i contindrà totes les bones notícies, fins i tot, les que siguin falses". Aquella proposta "divertida", dissenyada per l'artista i lligada a dues exposicions, ara reneix de la mà de la Fundació que porta el seu nom transformada, però en una revista de pensament i d'esperit lliure que té per objectiu reforçar el lideratge intel·lectual de la institució i projectar-se, des de Figueres, internacionalment a partir de les reflexions de veus de primer ordre en l'àmbit del pensament, la creació i la recerca contemporànies. "Salvador Dalí tenia la intenció que la Torre Galatea i la Fundació fossin el fòrum i el focus de la intel·lectualitat del futur. La gent ens veurà com a referents", ha assegurat el president de la Fundació, Jordi Mercader, aquest dilluns al matí sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí de Figueres i davant un públic molt nombrós, durant l'acte públic de presentació d'aquest primer número, dedicat al món dels somnis i que porta per títol La màquina de somiar. La revista tindrà periodicitat anual, és gratuïta i, per ara, s'han editat mil exemplars: cinc-cents en anglès i la resta, en català i castellà. En aquest primer número es recullen disset articles de setze pensadors i escriptors, alguns dels quals han estat presents a l'acte com Joan Fontcuberta i Victoria Cirlot que han mantingut una conversa moderada per la directora dels Museus Dalí i coordinadora d'aquest projecte, Montse Aguer.
