Art

Dalí serà un dels protagonistes de les exposicions del Thyssen el 2026

El geni empordanès serà l’encarregat de tancar la temporada amb una mostra que abordarà la seva fascinació per Freud

Salvador Dalí.

Salvador Dalí. / Glòria Sánchez - Europa Press

Redacció

Europa Press

Madrid / Figueres

Salvador Dalí, Robert Rauschenberg, Carmen Laffón o Vilhelm Hammeroshoi són alguns dels artistes que arribaran al Museu Nacional Thyssen-Bornemisza durant aquest 2026, en un programa expositiu en què "hi ha una mica de tot". "És un programa molt organitzat, com el dels darrers anys, però hi ha un mètode en la nostra aparent bogeria", ha afirmat el director artístic, Guillermo Solana, en la roda de premsa en què es va explicar que la pinacoteca acollirà un total d’onze exposicions.

Entre les mostres destaquen tres grans exposicions retrospectives dedicades a "grans clàssics": Hammershoi, Carmen Laffón i Dalí. Aquestes estaran acompanyades d’altres cinc mostres "mitjanes", dedicades a artistes contemporanis i tres de dones, "dues cis i una trans", tal com ha resumit Solana.

El geni empordanès serà l’últim protagonista del Thyssen amb la seva arribada a la pinacoteca el 20 d’octubre. L’artista hi aterrarà amb L’univers freudià de Dalí, una mostra amb la qual el Thyssen busca aportar nova llum sobre l’obra heterogènia i prolífica de l’espanyol, a través d’una relectura de la seva cèlebre trobada amb Sigmund Freud el 1938.

L’exposició s’organitzarà en set seccions, disposades cronològicament i vinculades a capítols decisius de la seva biografia. Cadascuna se centra en obres de Dalí relacionades amb el pensament freudià i es completa amb pintures i dibuixos de referència de Jean Arp, Arnold Böcklin, Sigmund Freud, Max Ernst, Jean-François Millet, Pablo Picasso, Santiago Ramón y Cajal, Julio Romero de Torres, Gino Severini i Yves Tanguy, entre d’altres.

