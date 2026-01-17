Art
Una botiga benèfica de Bèlgica subhastarà una litografia de Dalí rescatada de les escombraries
Es tracta de La femme cheval, una obra que havia estat dipositada al costat d'un contenidor perquè tenia el vidre trencat
Un empleat d’una botiga benèfica de Gant, a Bèlgica, ha descobert entre els objectes donats a aquest establiment una litografia de Salvador Dalí que, pel seu mal estat, va estar a punt de ser llençada i que ara es vendrà en una subhasta el dijous de la setmana vinent, 22 de gener.
El responsable de la troballa és Nicolas Bracke, que va saber veure "alguna cosa especial" en la litografia La femme cheval, que havia estat dipositada al costat d’un contenidor perquè tenia el vidre trencat. En observar-la més de prop, l’empleat va descobrir el nom del geni empordanès gravat al marc, segons va informar aquest dijous el mitjà flamenc VRTNews i recull l'agència EFE.
Bracke va assegurar que no el sorprèn que les persones que van donar l’obra de Dalí en desconeguessin el valor. "El vidre del marc estava trencat i l’obra, que és una litografia, semblava realment destinada a ser llençada", explicava. "Estava recolzada en un contenidor, a punt de ser oblidada. Tot i així, em va semblar preciosa", afegia.
Segons l’empleat, moltes persones que van a donar objectes, per exemple després d’una defunció, desconeixen completament què estan regalant. En aquest sentit, aquesta no és l’única obra que el mateix venedor ha localitzat en aquest establiment, on també va trobar una litografia de l’obra Pare i fill del pintor belga Roger Raveel. "Per a nosaltres, és un regal immens tenir de sobte un Dalí o un (Roger) Raveel a les nostres mans", va assenyalar.
Les obres trobades es vendran en una subhasta pública el 22 de gener, quan la botiga es convertirà per un dia en una galeria d’art on també es podran adquirir obres del pintor belga Emile Claus i del gravador de la mateixa nacionalitat Jules De Bruycker, així com diversos objectes de disseny.
