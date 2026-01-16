Tradicions
Impulsen un concurs per distingir sa patacada més salada de l'any a Cadaqués
Serà la primera edició d'aquesta iniciativa popular que organitza CREA Cadaqués i CadaquesPhoto i es premiarà a les tres millors patacades que, a més, es cantaran aquest dimarts 20 de gener coincidint amb la festa de Sant Sebastià
El jurat que valorarà les patacades l'integrarà Dionís Baró, els dotze llops de mar del calendari solidari, el fotògraf José Ignacio Piris i l'associació CREA Cadaqués
Les patacades són un costum popular de Cadaqués que combina la cançó satírica improvisada amb el ball en cercle. Aquesta tradició ancestral, que està molt arrelada al poble, se sol vincular al cicle hivernal i a la festa de Sant Sebastià. Aprofitant, doncs, que la festivitat s'escau aquest 20 de gener, CREA Cadaqués, conjuntament amb el projecte dels llops de mar solidaris de José Ignacio Piris i CadaquesPhoto, han decidit organitzar un primer concurs de patacades amb l'objectiu de trobar "sa patacada més salada de l'any". Les tres millors patacades seran cantades, doncs, aquest dimarts 20 de gener, a l'ermita de Sant Sebastià. La voluntat d'aquesta iniciativa és "mantenir viva aquesta tradició i que les joves generacions també s'engresquin", assenyala Eva Daniel, presidenta de l'entitat cultural qui afegeix que l'objectiu final d'aquesta proposta és "fomentar cultura, llengua, identitat i recuperar tradicions de patrimoni local".
Una de les particularitats, a més, és que les patacades que optin al concurs han de ser en cadaquesenc, és a dir, han de salar. Eva Daniel transmet satisfacció perquè, des que van convocar el concurs, ja han rebut unes quantes propostes, però anima a tothom a "engrescar-se i salar" aportant les seves "cançons rimades, plenes d'humor sobre coses que passen al poble". "És la veu del poble", conclou Eva Daniel absolutament enamorada de les patacades perquè són, diu, un reflex "de l'expressió lliure de la gent".
Totes les patacades que rebin, i que poden ser enviades sota pseudònim, seran valorades per un jurat absolutament qualificat, ja que, d'entrada, l'encapçala Dionís Baró, un dels últims cadaquesencs que manté viva la tradició cantant patacades. De fet, a Baró se'l va poder veure cantar-ne una, justament, el dia del tancament del bar Boia. També formaran part del jurat els dotze llops de mar que van protagonitzar el calendari solidari per recollir fons per l'Hospital Residència de Cadaqués, amb imatges del fotògraf, artista que també integrarà el jurat juntament amb l'associació CREA Cadaqués. En aquesta primera edició, els participants optaran a tres premis "molt mariners" que faran entrega tres llops de mar. El primer, un viatge privat de tres hores per a dues persones amb la barca de Bellamar pel Cap de Creus acompanyats d’un magnífic vi empordanès més un calendari solidari signat per tots els llops de mar. El segon premi consistirà en una sortida de dues hores amb el llaüt centenari Sant Isidre per a dues persones, amb bany i snorkel a cala Bona i, finalment, el tercer premi serà una dessuadora 100% cotó amb el disseny únic del Diving Center Cadaqués. Qui vulgui, doncs, participar pot enviar encara les seves patacades via WhatsApp al telèfon de CREA Cadaqués, el 696 092 885. La idea també és publicar, posteriorment, totes les patacades "per compartir-les".
