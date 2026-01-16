Art
Una exposició col·lectiva heterogènia amb obres de Dalí, la nova proposta de la galeria Mayoral
L’escriptor Gabriel Ventura comissaria la mostra que pren com a punt de partida el disc-llibre Transnarcís de Pau Riba
Miquel Codolar
La galeria Mayoral de Barcelona va inaugurar aquest dimarts l’exposició Transnarcís, una mostra col·lectiva que reuneix obres d’artistes diversos, entre les quals, peces de Salvador Dalí i Joan Miró. La proposta, comissariada per l’escriptor Gabriel Ventura, parteix del disc-llibre homònim de Pau Riba (1986) i planteja el recorregut com un "passeig" per un "jardí", segons han explicat el comissari i el director de la galeria, Jordi Mayoral, a l’ACN. El comissari ha ressaltat que els 23 artistes presents en l'obra són "molt diferents" però n'ha destacat la seva "importància en la tradició catalana". L’exposició es pot visitar durant els mesos de gener i febrer.
La mostra reuneix obres d’Anglada Camarasa, José Luis Barquero, Fernando Botero, Alexander Calder, Carolina Caycedo, Mari Chordà, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Niki de Saint Phalle, Regina Giménez, Keith Haring, Pedro Hoz, Roberto Matta, Joan Miró, Aurèlia Muñoz, Francis Picabia, Pere Portabella i Carlos Santos, Marria Pratts, Sergio Roger, Antonio Saura, Albert Serra i Rosa Tharrats.
Mayoral ha explicat que l’exposició s’inscriu en la línia de projectes que impulsa l’espai, però amb un enfocament "diferent" pel fet d’haver-ne encarregat el comissariat a Ventura. Segons ha detallat, la mostra es planteja com "un passeig" en què conviuen peces "molt diferents" però "vinculades" entre elles.
Per la seva banda, Ventura ha indicat que el fil conductor s’inspira en la idea de "sinestèsia" associada a l’obra de Riba i que l’exposició està concebuda “com un jardí”, on cada peça funcionaria com una "flor" i on les relacions entre obres responen també a criteris intuïtius i sensorials.
El comissari ha remarcat que la selecció combina noms de la història de l’art amb creadors contemporanis, i que el recorregut busca activar associacions i connexions entre llenguatges i èpoques.
Sobre l'experiència de la visita, el director de Mayoral ha apuntat que li agradaria que el públic hi entrés "amb un esperit lliure" i que en sortís amb "alguna espurna". Ventura, alhora, ha defensat el jardí com un espai de passeig i contemplació que convida a "fer volar la imaginació" i a deixar-se endur per les relacions "invisibles" que, segons ell, travessen les obres.
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'ACA augmenta l'alliberament d'aigua al pantà de Darnius-Boadella davant la previsió de fortes pluges
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Ceigrup-Finques Company s'integra a la plataforma immobiliària Housfy
- “Els éssers humans som tots iguals, tots necessitem i tenim dret a un Beland, un lloc on estar segurs”
- Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”