Festival
La Fundació Castell de Peralada premia amb 40.000 euros un projecte que apropa l'òpera als joves
Es tracta d'A Bathroom Opera, una creació concebuda i dirigida per Franciska Éry, que pren com escenari un bany, que es programarà al festival d'estiu i farà itineràncies pel territori
La Fundació Privada Castell de Peralada ha premiat el projecte A Bathroom Opera amb la quarta edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance. Enguany, aquest guardó està dedicat a la categoria d’òpera en la modalitat de projecte artístic-educatiu. El jurat ha distingit aquest projecte concebut i dirigit per Franciska Éry, amb música i disseny sonor de Natalie Szende, escenografia de Basia Bińkowska i visuals i disseny de projecció de Kati Katona. La proposta ha estat reconeguda per la seva qualitat artística i per la seva capacitat de connectar amb els públics joves a través d’una experiència íntima, immersiva i participativa, concebuda amb vocació d’adaptació a diferents espais i d’itinerància pel territori. El premi està dotat amb 40.000 euros i inclou un guardó de l’artista Santi Moix, confeccionat per la joieria creativa Bagués Masriera.
A Bathroom Opera és una òpera interactiva concebuda com una experiència breu i íntima que proposa un acostament molt proper entre el relat i l’espectador, en un espai quotidià -un bany- que es transforma en escenari. La proposta combina música, imatge i participació per generar una experiència personal i alhora compartida. Pensada especialment per connectar amb els adolescents, explora qüestions vinculades a la identitat i a l’experiència de l’”un mateix” des d’una manera contemporània. El projecte neix amb una clara vocació de flexibilitat i adaptació, de manera que pugui presentar-se en contextos i espais diversos, més enllà del teatre tradicional.
"El Carmen Mateu Young Artist European Award va néixer de l’amor per la música i la dansa que la meva mare, Carmen Mateu, sempre va transmetre. Cada any és un plaer descobrir el talent jove amb un projecte innovador que contribueix a acostar les arts escèniques a noves audiències”, ha afirmat Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada. Segons la presidenta, "aquest projecte guanyador, pioner a l’Empordà, no només enriquirà el Festival Perelada, sinó que obre un camí nou en l’àmbit de l’educació artística. La seva vocació formativa és el millor recordatori que el talent cal recolzar-lo des de la formació, generant oportunitats per a tothom i sembrant les llavors del futur de les arts escèniques a Europa. La creativitat i el compromís d’aquestes joves artistes són el millor homenatge a la memòria de la meva mare i al llegat que continuem construint des de la Fundació".
Per la seva banda, Oriol Aguilà, director artístic del Festival Perelada, ha declarat que "la vocació del Festival Perelada de recolzar la música i les arts escèniques es manifesta en aquest projecte transformador, que no només tindrà vida a Peralada, sinó que també es projectarà en itinerància pel territori. La seva missió és oferir als joves un tast revelador de l’òpera, sembrant les llavors perquè puguin descobrir aquest art en tota la seva dimensió, amb una mirada renovada i contemporània. Alhora, contribueix a trencar clixés, tabús i prejudicis, obrint nous camins per entendre i gaudir l’òpera al segle XXI".
Qui és qui en aquest projecte
Qui encapçala aquest projecte és Franciska Éry. Formada a Londres, la creadora ha treballat en teatres i institucions europees. Aquest no és el primer reconeixement que rep. En aquest sentit, destaquen l’OffWestend Award al Regne Unit, una nominació al FEDORA (Digital Opera) i, el 2025, el Bühnen Graz Prize i el Premi del Públic al RING AWARD (Graz). També ha estat finalista de l’European Opera Directing Prize. L'equip el completen Natalie Szende, compositora i artista sonora especialitzada en composició electrònica i media arts, que va ser becada el 2025 per la IRCAM Academy a través de la Ulysses Network. En l’àmbit visual, Basia Bińkowska, aporta una mirada escenogràfica sòlida i internacional. El 2017 va ser guardonada amb el Linbury Prize for Stage Design del National Theatre de Londres. Finalment, Kati Katona, artista de nous mitjans, que ha presentat el seu treball en festivals internacionals com Vivid Sydney o Shining Shanghai.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L'alcaldessa de Cadaqués nega tenir un pis turístic il·legal i deixa clar que no plegarà
- Surten a la llum pel·lícules inèdites en Super8 que reviuen la Roses dels anys 70
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
- La botiga Yves Rocher de Figueres abaixa la persiana
- Atracaments a Figueres
- L'home mort en caure per un desnivell a l'Alta Garrotxa és Joan Pineda, artesà del boix vinculat a Cadaqués
- La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa