Art
Els dibuixos de guerra i exili de Josep Bartolí s'exposen al Mume, a la Jonquera
La mostra Josep Bartolí: dibuixar és lluitar, que s'inaugura aquest dissabte 17 de gener, forma part del projecte europeu Exilis 1936-1946 i ha estat produïda pel Memorial del Camp de Rivesaltes
Els ponts entre la Catalunya Nord i l’Empordà són vius i això ho evidencia la inauguració que es farà aquest dissabte 17 de gener, a les 12 hores, de l’exposició Josep Bartolí: dibuixar és lluitar, produïda pel Memorial del Camp de Ribesaltes i que ara es podrà veure al Museu de l’Exili de la Jonquera fins al 31 de maig. La mostra està dedicada als seus dibuixos de guerra i exili i permeten copsar tota la potència gràfica i la força crítica. A més, s’acompanya de peces originals que es veuran per primer cop: des d’esbossos dibuixats als camps on va estar-se el 1939 fins a creacions ja realitzades a l’altra banda de l’Atlàntic.
Josep Bartolí va ser un fervent defensor de la República, a la qual va donar suport de dues formes diferents: armat i amb els seus llapis. Obligat a exiliar-se, va creuar la frontera el febrer de 1939 i va ser internat en diversos camps de concentració francesos. Darrera les filferrades, va ser testimoni de la brutalitat de l'internament als camps. Els seus dibuixos, carregats d’acidesa i mordacitat, serien publicats el 1944, a Mèxic on s’havia refugiat dos anys abans. Bartolí s’instal·laria posteriorment als Estats Units on prosseguí amb la seva obra compromesa, abordant amb contundència els grans problemes del seu temps. Després va explorar el color i les noves formes d'expressió artística, mantenint-se així a l'avantguarda de l'art.
Aquesta exposició dels seus dibuixos de guerra i exili ofereix una nova mirada a una trentena d'obres publicades el 1944 al llibre Campos de concentración 1939-194… Aquí es revelen sota una nova llum gràcies a un enginyós sistema de transparència que permet percebre tota la potència gràfica i la força crítica d'aquest reportatge dibuixat.
L'exposició també presenta, juntament amb aquestes obres, peces originals de l'artista, diverses de les quals es mostren per primera vegada fora del Memorial de Ribesaltes, que van des d'esbossos dibuixats als camps el 1939 fins a creacions més contemporànies realitzades a l’altra banda de l'Atlàntic.
Més tard, instal·lat a Nova York, Josep Bartolí va continuar la seva obra políticament compromesa, abordant amb força els problemes del seu temps. Després de morir a Nova York el 1995, les seves cendres van ser escampades al mar davant de la costa de Barcelona, un últim vincle amb la seva terra natal.
El comissari de l’exposició és Jordi Bartolí, nebot de Josep Bartolí i fill de l'exili. La mostra forma part del projecte europeu EXILIS 1936-1946 i, amb aquesta exposició, el Memorial del Camp de Rivesaltes continua amb aquesta nova exposició itinerant la tasca iniciada amb l'exposició Josep Bartolí, els colors de l'exili -que va tenir lloc al Memorial de Ribesaltes entre setembre de 2021 i setembre de 2022 i convida els visitants a descobrir un extraordinari viatge artístic i humà, on la memòria, el compromís i la resistència s'entrellacen amb la creativitat i la invenció gràfica.
