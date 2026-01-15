Cinema
Cinema d'autor, en versió original i gratuït: la proposta d'èxit de l'EOI i cineclub Diòptria a Figueres
En la seva dinovena edició, es projectaran cinc pel·lícules en alemany, anglès, francès, català i, per primer cop, també en italià
El cicle es fa del 27 de gener al 10 de febrer, tots els dimarts i els dijous, als Catcinemes amb entrada lliure
L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres i el Cineclub Diòptria reprenen per dinovè any consecutiu la col·laboració que permet portar a les pantalles figuerenques cinema d’autor en versió original subtitulada i amb entrada lliure. Aquesta proposta s’emmarca en les activitats complementàries a les classes que l’EOI ofereix al seu alumnat com a afegit a l’estudi dels idiomes que s’imparteixen a l’escola. Per la seva banda, el cineclub Diòptria presta el seu assessorament per tal que la tria estigui basada en cinema d’autor de qualitat i del grat del nombrós públic amb el que habitualment compta aquesta iniciativa.
El cicle s’inicia amb la proposta de llengua alemanya el dimarts 27 de gener (20.30 h) amb Köln 75 , la veritable història de Vera Brandes, icona adolescent de l'escena musical de Colònia als anys 70, que ho va arriscar tot per organitzar el concert més gran en solitari de la història de la música: el llegendari concert a Colònia de Keith Jarrett.
El dijous 29 de gener (20.30 hores) serà el torn de la pel·lícula en llengua anglesa Small things like these. El 1985, en vigílies de Nadal, en un petit poble del comtat de Wexford, Irlanda, Bill Furlong treballa com a comerciant de carbó per mantenir-se a si mateix, la seva dona i les seves cinc filles. Un matí d'hora, mentre reparteix carbó al convent local, fa un descobriment que l'obliga a enfrontar-se al passat i al silenci còmplice d'un poble controlat per l'Església catòlica.
El dimarts 3 de febrer (20.30 h) arriba la proposta en català amb Esmorza amb mi, una història de vides creuades de quatre personatges que lluiten per recuperar la fe en ells mateixos i en l'amor. Natalia, paper interpretat per l'actriu Anna Alarcón, és una mare separada amb problemes econòmics i sentimentals, pateix un accident de trànsit que la podria deixar paralítica. A l'hospital, es retroba amb Salva, paper que interpreta Iván Massagué, un antic amic que ha deixat enrere el passat de delinqüència juvenil per trobar la pau ajudant els altres. El seu objectiu és marxar de la ciutat amb la seva parella Carlota (Marina Salas), que es recupera d'una vida d'excessos i abandó, alhora que lluita contra la seva obsessió per Omar (Álvaro Cervantes), un compositor de música publicitària atrapat en una crisi existencial i creativa. En aquesta projecció, està prevista la presència del seu director, Iván Morales, que presentarà el film.
En llengua francesa el dijous 5 de febrer (20.30 h) es projectarà la pel·lícula En fanfare. Thibaut és un director d'orquesta de renom internacional que viatja pel món. Quan s'assebenta que és adoptat, descobreix l'existència d'un germà, Jimmy, un empleat d'un menjador escolar que toca el trombó en una banda de música al nord de França. Aparentment, tot els separa, excepte l'amor per la música. En detectar les excepcionals habilitats musicals del seu germà, Thibaut es proposa reparar la injustícia del destí. Jimmy llavors comença a somiar amb una altra vida...
El cicle es clourà el dimarts 10 de febrer (20.30 h) amb la pel·lícula en llengua italiana, Diamanti. Un director convoca les seves actrius favorites, amb les que ha treballat i a les que ha estimat. Vol fer una pel·lícula sobre dones, però no revela gran cosa: les observa, en pren exemple, s'inspira, fins que la seva imaginació les catapulta a una altra època, a un passat on el soroll de les màquines de cosir omple un lloc de treball dirigit i poblat per dones, on els homes tenen petits papers marginals i el cinema es pot explicar des d'un altre punt de vista: el del vestidor.
