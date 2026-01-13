Literatura
Salvador Casas i Biel Cussó alimenten el gènere negre en català
Els dos autors visiten Figueres, aquest dijous 15 de gener i divendres 16 de gener, per presentar els últims llibres: Ombres al Barri Vell i Del cel a l’infern
Un seguit d’assassinats molt violents al call de Girona -el primer a la restauradora del Museu Diocesà- requereixen tota la perícia del sergent Sebastià Oliver i de l’agent Montse Martínez, els quals, malgrat els esforços, no acaben de trobar el desllorigador. A això se li suma l’atac constant d’un dels diaris de la ciutat i la por creixent d’una població atemorida. Aquest és el punt de partida d’Ombres al Barri Vell (Brau), l’última novel·la de Salvador Casas Busquets (1953) qui, a l’hora de construir la trama, s’ha inspirat en els seus records de joventut. Casas té previst presentar el llibre aquest dijous, a les set de la tarda, a l’Espai Bookman de Figueres acompanyat de l’editora i escriptora Mercè Cuartiella.
Ombres al Barri Vell no és el primer llibre de Salvador Casas. Fa dos anys amb Josep Torrent van guanyar el premi Empordà de Novel·la per Jo he robat el manuscrit Voynich, també de gènere negre i ambientada a Girona.
Més thrillers
L’endemà continuaran les presentacions literàries, en aquest cas, a Abacus Figueres amb Biel Cussó (1979) i el thriller Del cel a l’infern (Rosa dels Vents). La novel·la explora com un moment aparentment idíl·lic pot convertir-se en un autèntic infern quan la curiositat porta a descobrir secrets foscos. Cal destacar que Cussó va guanyar el premi Agustí Vehí el 2017 amb Sang freda. Més tard, publicaria altres novel·les de gènere negre: Camí de cendres (2021) i L’herència del dimoni (2024).
- Atracaments a Figueres
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L’Alt Empordà, epicentre del malestar de la pagesia catalana
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director