Literatura
La premiada Mar Bosch obre un intens inici d’any literari a la llibreria Vitel·la de l’Escala
Entre gener i febrer també està previst que passin per aquest espai cultural els escriptors Miquel Berga, Màrius Serra, Elvira Prado-Fabregat, Marta Pasqual i Ramon Solsona
La llibreria Vitel·la de l’Escala engega l’any amb molta força i, per aquest gener i febrer, ja té a punt una bateria de presentacions d’alt nivell que marquen camí cap a Sant Jordi. En aquest desfilar sense parar d’escriptors i escriptores, la gironina Mar Bosch (1981) enceta el viatge presentant el 24 de gener, a les set de la tarda, Lliçons d’abisme (Empúries), un llibre de contes amb el qual va guanyar el Premi Finestres de Narrativa en Català 2025. Bosch, actual cap d’estudis i professora de l’Aula d’Escriptura Vicenç Pagès Jordà, conversarà amb Guillem Terribas.
El següent convidat de Vitel·la serà el saltenc Miquel Berga que visitarà la llibreria escalenca el 31 de gener amb la seva última creació, Eileen, Retrat d’un matrimoni (Edicions 62), premi Joanot Martorell 2025 centrat en l’aventura personal i el compromís polític de George Orwell i la seva dona Eileen O’Shaughnessy. El 7 de febrer serà el torn d’Elvira Prado-Fabregat amb l’assaig Natura fosca. Imaginació i ecologia a partir de Solitud (Editorial Barcino) amb el qual articula una lectura ecocrítica de l’obra magna de Víctor Català. En aquest cas, l’acompanyarà el poeta Enric Casasses. El 14 de febrer serà Ramon Solsona qui passarà per Vitel·la per parlar de l'assaig, Dones migpartides (Pòrtic) amb el qual ha estat reconegut amb el premi Carles Rahola d'assaig 2025. Uns dies més, tard, el 21 de febrer, el convidat serà Màrius Serra amb la novel·la El mal entès (Proa) i, finalment, la gironina Marta Pasqual amb L’àngel que em mira (Empúries), una novel·la sobre els lligams invisibles amb la infantesa que arriba a llibreries la setmana vinent.
- Atracaments a Figueres
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- Pagesos a l'Empordà, geopolítica (i diners) a Amèrica Llatina